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Yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, kendisi gibi Afganistan uyruklu arkadaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Bin K.

Yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, kendisi gibi Afganistan uyruklu arkadaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Bin K. (23), polis tarafından saklandığı evde yakalandı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi, Zafer Mahallesi, Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonuyla konuşan Muhammed Bin K., yürüyen ve yüksek sesle telefondan müzik dinleyen Ferzat Navsandı'yı uyardı. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine kaçmaya çalışan Navsandı'nın peşinden giden Kadir, yanında bulunan bıçakla arkadaşını 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.
Görgü tanıklarının polise verdikleri ifadede, adını Nasir olarak bildikleri Muhammed Bin K. ile ölen Navsandı'nın birlikte yürüdüğünü, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın bıçaklamayla sonuçlandığını söyledi. Polis, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı, ancak saldırgan, Eski ilçesinde bir yakının evinde, olayda kullandığı bıçak ve üzerinde kanlı kıyafetleriyle yakalandı.
Afganistan'da askeri eğitim alan Muhammed Bin K.'nin, olayın ardından polisi arayıp, Aksaray kent merkezine kaçtığını ve orada teslim olacağını, tekrar aradığında ise Konya'ya gittiğini söyleyerek polisi yanıltmaya çalıştığı öğrenildi. Muhammed Bin K., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandıYüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

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