Yüksek sesle müzik dinlediği için öldürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana’yı (34) çıkan tartışmada bıçakla öldüren B.Ü. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)
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