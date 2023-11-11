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Yüksek sesle müzik dinlediği için öldürüldü

11.11.2023 21:45 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da arabasının içerisinde yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü kişiyi bıçakla öldüren 17 yaşındaki B.Ü., tutuklandı.

Yüksek sesle müzik dinlediği için öldürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana’yı (34) çıkan tartışmada bıçakla öldüren B.Ü. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)


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cinayet Sakarya
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