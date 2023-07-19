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Yüksek sesle müzik dinleme tartışması kanlı bitti! 5 kişiyi bıçakladı

19.07.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen bir kişi, kendisini uyaranlara bıçakla saldırdı. 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan olayın ardından saklandığı terasta yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.P. (35) tutuklandı.

Yüksek sesle müzik dinleme tartışması kanlı bitti! 5 kişiyi bıçakladı

Olay, dün gece Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.P. ve arkadaşları, evde yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla sokaktan geçen O.M.Ç. (18), Y.K. (17), E.T. (25) ve H. A. (23) tarafından müziğin sesinin kısılması için uyarıldı.

Taraflar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine H.P. evden aldığı bıçakla sokağa çıktı. Kavga sırasında 4 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan A. A. (59), bıçak darbeleriyle yaralandı. Gürültü üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise şüpheli H.P.'yi gizlendiği bir apartmanın teras katında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)


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Samsun bıçaklı saldırı

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