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Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını bıçakladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde cep telefonundan yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle arkadaşı tarafından bıçaklandığı öne sürülen Afganistan uyruklu kişi, yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde cep telefonundan yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen Afganistan uyruklu kişi, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde cep telefonuyla konuşarak yürüyen Afganistan uyruklu Nasir M. (23), yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı (22) ile yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nasir M, üzerindeki bıçakla Navsandı'yı yaraladı.

Navsandı, ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Navsandı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Nasir M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray bıçaklı kavga

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