HABER

Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 23:50 | Son Güncelleme

AKSARAY'da sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan Afganistan uyruklu Nasir M.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan Afganistan uyruklu Nasir M. (23), iddiaya göre yanında telefondan yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan Nasır M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Nasir M., cep telefonuyla konuşarak, sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı da, telefondan yüksek sesle müzik dinlemesi üzerine, sesi kısması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Nasir M., yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.

Polis, görgü tanıklarının iki arkadaşın yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında tartıştıklarını ve ardından Nasir M.'nin peşinden koşarak Navsandı'yı bıçakladığını söylemesi üzerine Nasir M.'nin yakalanması için çalışma başladı. Nasir M.'nin Aksaray kent merkeziye veya otobüsle başka şehre gitme ihtimaline karşı, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen Nasir M.'nin izine rastlanılmadı. Soruşturma devam ediyor.

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Cami misafirhanesinde el yapımı alkol can aldıCami misafirhanesinde el yapımı alkol can aldı
Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştıYüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

MHP'li Başkan görevden alındı!

MHP'li Başkan görevden alındı!

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Malatyaspor-Başakşehir maçında tartışmalı penaltı

Erdoğan'dan sert sözler: AK Partili olsa bir dakika tutmam

Erdoğan'dan sert sözler: AK Partili olsa bir dakika tutmam

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.