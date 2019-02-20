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Yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

Yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu öldürdüğü iddiası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişinin, yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu silahla öldürdüğü öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevzi S. (75), Aydın Mahallesi'ndeki evlerinde yüksek sesle müzik dinlediği için oğlu Orhan S. (40) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fevzi S'nin pompalı tüfekle oğluna ateş ettiği öne sürüldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fevzi S. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Fevzi S. Gazipaşa

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