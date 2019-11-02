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Yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu öldüren babaya müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 17:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle oğlu Orhan Sönmez'i (40) pompalı tüfekle vurarak öldüren Fevzi Sönmez (75), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle oğlu Orhan Sönmez'i (40) pompalı tüfekle vurarak öldüren Fevzi Sönmez (75), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.
Olay, 19 Şubat 2019 tarihinde Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan ve babasıyla yaşayan Orhan Sönmez, olay günü akşam saatlerinde odasına girip müzik dinlemeye başladı. İddiaya göre, baba Fevzi Sönmez, yüksek sesten rahatsız olup, oğlunu uyardı. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fevzi Sönmez evde bulunan pompalı tüfeği alıp, oğluna bir el ateş etti. Karnından vurulan Orhan Sönmez kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Orhan Sönmez yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan Fevzi Sönmez, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı
'KAZAYLA OLDU'
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Fevzi Sönmez, hakim karşısına çıktı. Davanın karar duruşmasında son sözü sorulan Fevzi Sönmez, oğlunun elinde bulunan tüfeği almak için mücadele ettiğini, boğuşma sırasında tüfeğin ateş aldığını ileri sürdü. Silahın oğlunun elinde olduğunu iddia eden Sönmez, "Bilerek yapmadım, her şey kazayla oldu. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sönmez'e 'alt soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

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