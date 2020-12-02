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Yüksek sesli müzik dinlediği için birkaç kez hapse atılan 83 yaşındaki adam öldü

02.12.2020 17:02 | Son Güncelleme:
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Yüksek sesli müzik dinlediği için birkaç kez hapse atılan 83 yaşındaki adam öldü

Birleşik Krallık'ta (BK) evinde yüksek sesli müzik dinlediği için birçok kez mahkemelik olan ve en son haziranda gözaltında kalması kararlaştırılan 83 yaşındaki Ian Trainer, 23 Kasım’da öldü.

Cezaevlerinin olmadığı bir dünya mümkün olmanın ötesinde bu pandemide gerekli
Ülkenin Merseyside bölgesinde yaşayan emekli adam 2019 Aralık’ında şikayet edilmiş ve Trainer’ın saat 09.00 ila 22.00’da 65 desibelin (normal konuşma seviyesi) üstünde herhangi bir ses çalmasını yasaklanmıştı.

Trainer yüksek sesli müzik çalmaya devam edince komşusu Thomas Michael Thompson şikayetçi olmuştu. Thompson, 6 Şubat'taki mahkemede birkaç yıldır “Haftanın bir günü değil. Haftanın her günü” gürültü kirliliğinden muzdarip olduğunu söylemişti.

Trainer ise soğuk algınlığı olduğunu, tek kulağının duymadığını ve başka bir rahatsızlık yüzünden steroid kullandığı için kulaklık takamadığını çünkü bunların kulağını tahriş ettiğini belirtmişti.

Mahkeme sonunda 24 haftalık hapis cezası alan yaşlı adam bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Trainer buna rağmen yüksek sesli müzik dinlemeye devam edince mayısla haziranda tekrar mahkemeye çıkmış ve gözaltında kalması karar verilmişti.

Daily Mail’in haberine göre, BK Adalet Bakanlığı, Trainer’in öldüğünü onayladı. Cezaevleriyle ilgili birimin sözcüsü, şöyle konuştu:

HM Liverpool Hapishanesi’nde mahkum olan Ian Trainer, 23 Kasım’da hastanede öldü. Cezaevleri ve Denetimli Serbestlik ombudsmanı bilgilendirildi.

Sözcü, Trainer’in ölüm nedeniniyse doğrulamadı.

Öte yandan, yaşlı adamın ölümü bölgede tepkiyle karşılandı. Bölge sakinlerinden Sasha Iddon, “Zavallı adamın kulakları tedavi edilmeliydi” derken Jeanette Buhagiar şöyle konuştu:

"Sağır olması sebebiyle yüksek sesli müzik çaldığı için bir emekliyi hapse atmak kesinlikle utanç verici. Hapse atılması değil ona yardım edilmesi gerekiyordu."

Ancak mahkemenin başka çaresinin kalmadığını düşünen bir kesim de mevcut. Adamın yaşlı olmasının cehaletini mazur gösteremeyeceğini belirten Ryan O’Hanlon “Suçunu tekrarladı ve mahkemeyle polisi sürekli görmezden geldi” dedi. Irene Preston ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu yakın zamanda olmadı. Yıllardır devam ediyordu ve Trainer değişmekle ilgilenmiyordu. Ölmesi üzücü ama çözüm kendi ellerindeydi."

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