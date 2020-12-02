Yüksek sesli müzik dinlediği için birkaç kez hapse atılan 83 yaşındaki adam öldü

Cezaevlerinin olmadığı bir dünya mümkün olmanın ötesinde bu pandemide gerekli

Ülkenin Merseyside bölgesinde yaşayan emekli adam 2019 Aralık’ında şikayet edilmiş ve Trainer’ın saat 09.00 ila 22.00’da 65 desibelin (normal konuşma seviyesi) üstünde herhangi bir ses çalmasını yasaklanmıştı.

Trainer yüksek sesli müzik çalmaya devam edince komşusu Thomas Michael Thompson şikayetçi olmuştu. Thompson, 6 Şubat'taki mahkemede birkaç yıldır “Haftanın bir günü değil. Haftanın her günü” gürültü kirliliğinden muzdarip olduğunu söylemişti.

Trainer ise soğuk algınlığı olduğunu, tek kulağının duymadığını ve başka bir rahatsızlık yüzünden steroid kullandığı için kulaklık takamadığını çünkü bunların kulağını tahriş ettiğini belirtmişti.

Mahkeme sonunda 24 haftalık hapis cezası alan yaşlı adam bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Trainer buna rağmen yüksek sesli müzik dinlemeye devam edince mayısla haziranda tekrar mahkemeye çıkmış ve gözaltında kalması karar verilmişti.

Daily Mail’in haberine göre, BK Adalet Bakanlığı, Trainer’in öldüğünü onayladı. Cezaevleriyle ilgili birimin sözcüsü, şöyle konuştu: