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Yüksek sesten dolayı uyardı, canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Bodrum’a tatile gelen 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren dün akşam saatlerinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Bodrum’a tatile gelen 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren dün akşam saatlerinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı 57 yaşındaki K.E.’nin Özveren’i, yüksek sesten dolayı kendisini uyardığı için öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının 60 promil alkollü çıktığı öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitenin ortak kullanım alanında yaşanmıştı. 57 yaşındaki K.E., 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren adlı genci kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, katil zanlısı K.E.’yi suç aleti ile birlikte gözaltına almıştı. Savcının incelemesinin ardından Erke Ergün Özveren’in cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.
Olay yerinde kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden Özveren’in, Milas’tan misafir olarak Bodrum’a geldiği, katil zanlısı K.E.’nin ise 10 yılı aşkın süredir aynı sitede yaşadığı öğrenilmişti.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı 57 yaşındaki K.E. ilk ifadesinde Özveren’i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olaya şahit olan site sakinleri, K.E. isimli şahsın balkonda yüksek sesle müzik dinlediği ve alkol aldığı, alkolün etkisi ile bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, maktulün oradan geçerken şüpheli şahsı uyardığı, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahsın elinde bıçak ile dışarı çıkarak maktulü kalbinden ve sol karın boşluğundan bıçakladığını ifade etti.
Yapılan muayenede 0.60 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlı, Jandarma Komutanlığında ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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