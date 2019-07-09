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Yüksek sıcaklık, gebelerde erken doğum riskini tetikliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

Kadın Doğum Uzmanı Dr.

Yüksek sıcaklık, gebelerde erken doğum riskini tetikliyor

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal, yaz aylarında dolayısıyla anne adaylarına uyarılarda bulunarak, "Yüksek sıcaklık ve nem anne adaylarında erken doğumlara, rahim kasılmalarına, idrar yolu enfeksiyonlarına da yol açabilmektedir" dedi.
Manisa Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal, hamilelik dönemi yaz aylarına denk gelen anne adaylarının sıcaklarda daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Anne adaylarının günde en az bir defa ılık suyla duş alması gerektiğini belirten Baysal, “Yüksek sıcaklık ve nem gebelerde risk teşkil eder. Bu riskler güneş çarpması, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, sersemlik hissi, baş dönmesi gibi sorunlardır. Ayrıca anne adaylarında bir takım lekelenmeler oluyor. Özellikle burun kanatlarında, alında, yanaklarda ve elmacık kemikleri üzerinde oluşan lekelenmeler güneş ışınları ile birlikte artar ve siyahlaşırlar. Anne adayları mümkünse 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalıdır. Eğer güneşte dışarı çıkılacak ise yüz ve gözleri koruyacak şapkalar, güneş gözlükleri ve fiziksel bariyer oluşturabilecek kremleri kullanarak çıkılması daha uygun olur” diye konuştu.
Anne adaylarının yaz aylarında özellikle süt ve süt ürünlerini dikkatli tüketmesi konusunda uyaran Uzm. Dr. Baysal, "Yüksek sıcaklık ve nem anne adaylarında erken doğumlara, rahim kasılmalarına, idrar yolu enfeksiyonlarına da yol açabilmektedir. Anne adaylarında beslenme önemlidir. Yaz aylarında oluşan sıcaklık ile süt ve süt ürünlerinde bozulma miktarı artmaktadır. Bu yüzden süt ve süt ürünleri dikkatli tüketilmelidir. Et ürünleri ve çiğ sebzeler dikkatli tüketilmelidir. Güvenilen ve bilinen yerlerden tüketim yapılmalıdır” dedi.
Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayo ile oturmanın anne adaylarında genital bölge mantarlarını arttırdığı söyleyen Baysal, “Anne adayları serinlemek amacıyla öğle saatleri dışında denize ve havuza girebilirler. Özellikle denize girmeleri daha sağlıklıdır. Havuza da girilecekse bakımları düzgün bir şekilde yapılmış havuzlar tercih edilmelidir. Havuzdan çıktıktan sonra kimyasaldan uzaklaşmak için mutlaka duş alınması gerekmektedir. Anne adaylarının nefesini tutarak suyun altında kalmaları çok önermemekteyiz. Ayrıca oluşabilecek kramplardan dolayı anne adayları tek başına deniz ya da havuza girmemelidir” ifadelerini kullandı.

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