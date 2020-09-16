Yüksek tansiyon ilaçları covid-19 sürecinde güvenle kullanılmalı

Tıp dünyasında “hipertansiyon ilacı kullanan hastalarda COVID-19’un daha ağır seyrettiğine” dair tartışmalar, yüksek tansiyon hastalarında ciddi bir endişeye yol açtı. Dünya bu sorunun yanıtını ararken bu hastaların endişesini giderecek yeni araştırma, Acıbadem Sağlık Grubu’nda yapıldı. Araştırma; 247 hastayı kapsadı ve kalp sağlığı alanında referans dergilerin başında gelen Journal of Human Hypertension’da yayınlandı. Sonuç; yüksek tansiyon ilaçları, COVID-19’a karşı, hastayı güçsüz hale getirmiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a yönelik bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Pek çok araştırmadan alınan sonuçlar ise yüreklere su serpiyor. Bu sevindirici yeni araştırmalardan biri de Acıbadem Sağlık Grubu uzmanlarının imzasıyla yayınlandı. Özellikle ilaç kullanan yüksek tansiyon hastalarına yönelik bu araştırma sonucuna göre; yüksek tansiyon hastaları ‘COVID-19 olursam hastalığı ağır yaşayacağım’ endişesi duymadan kullanmaya devam edecekler.

COVID-19 hastalığına yönelik Çin ve İtalya gibi ülkelerden gelen ilk bilimsel raporlarda; hipertansiyon başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişilerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyrettiği, hipertansiyonu olanlarda hastalığın daha sık görüldüğü ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların hastalığa yakalanma riskini artırabildiği iddia edilmişti. Bu iddiaların temelinde yatan görüş; virüsün solunum yolu hücrelerine girmesini sağlayan ACE2 proteininin hipertansiyon tedavisinde kullanılan 2 ilaç grubu tarafından uyarılmasının, bu ilaç gruplarını kullananlarda hastalığa daha kolay yakalanılmasına ve klinik seyrin daha ağır seyretmesine neden olabileceği şeklindeydi. Zaman içerisinde bu görüşü destekleyen ve reddeden sınırlı sayıda araştırmalar yayımlanmakla birlikte, net bir sonuca ulaşılamamıştı.