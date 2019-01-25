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Yüksek tansiyon nedir? Yüksek tansiyon nedenleri nelerdir? Yüksek tansiyon tedavisi nasıl olur? Yüksek tansiyonda egzersizin önemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.01.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kalp krizi, kalp yetmezliği, felç, böbrek hastalıkları gibi hastalıklara yol açan yüksek tansiyon nedir? Yüksek tansiyon hastası için ilaçlar ve düzenli kullanımı hayati önem taşımaktadır. Peki yüksek tansiyon sebepleri nelerdir? Ancak yüksek tansiyon neden olur sorusunun yanı sıra yüksek tansiyon tedavisi için neler yapmak gerektiğine dair bilgi edinmekte büyük önem taşımaktadır. İşte yüksek tansiyonla ilgili bilinmesi gerekenler...

Yüksek tansiyon nedir? Yüksek tansiyon nedenleri nelerdir? Yüksek tansiyon tedavisi nasıl olur? Yüksek tansiyonda egzersizin önemi

Yüksek tansiyon; kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları, kalp yetmezliği vb. hastalıklara yol açıyor. Yüksek tansiyona sahip kişilerde, ilaçların düzenli kullanımı ve takibinin hayati önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar; egzersizin tansiyon üzerindeki önemine dikkat çekerek, 35 yaş sonrasında yapılacak güvenli egzersizleri de sıralıyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, egzersizin de ilaçlar gibi tansiyonu kontrol altında tutmada etkili olduğunu kaydetti.

“Yüksek kan basıncı yani bilinen adıyla yüksek tansiyon kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları ve kalp yetmezliği gibi hastalıklara yol açmaktadır” diyen Prof. Dr. Defne Kaya, “Yüksek tansiyonu olan kişilerin düzenli doktor kontrolünde olmaları, hekim tarafından verilen ilaçların düzenli kullanımı ve takibi hayati önem taşımaktadır” uyarısında bulundu.

KİLO VE AŞIRI TUZ TÜKETİMİ YÜKSEK TANSİYONU TETİKLİYOR

Prof. Dr. Defne Kaya; 65 yaş üstü, kilolu, çok tuz tüketimi olan, yeterli meyve-sebze tüketmeyen, çok fazla kahve ve alkol tüketen, sigara içen, yeterli ve düzgün (en az 6 saat) uyumayan, yeterli egzersiz yapmayan kişilerin yüksek tansiyon riski taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kan basıncı sistolik (halk arasında büyük tansiyon ya da kalbin kanı pompalarken oluşturduğu basınç) ve diastolik (halk arasında küçük tansiyon ya da kalbin kan pompalamaya ara verdiği dönemdeki basınç) olarak iki farklı değerden oluşur. Tansiyon sistolik/diastolik oran ile ifade edilir ve basınç değerleri verilir. İdeal kan basıncı 90/60 mmHg ile 120/90 mmHg aralığında olmalıdır. Kan basıncınız 140/90 mmHg’den daha yüksek ise yüksek kan basıncınız yani yüksek tansiyonuz var demektir. Kan basıncınızın 120/90 ile 140/90 mmHg aralığında olması ise yüksek tansiyon adayı olduğunuza işaret etmektedir."

EGZERSİZ, TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTUYOR

Tansiyon ilaçları gibi egzersizin de tansiyonu kontrol altında tutmada etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Defne Kaya,“Egzersiz yüksek tansiyonu 4.33 mmHg, ilaç kullanımına ek olarak düzenli egzersiz ise yüksek tansiyonu 8.96 mmHg düşürür.Neredeyse 9 birim azalma yüksek tansiyon tedavisinde çok önemlidir” şeklinde konuştu.

KALP DOSTU EGZERSİZLER: YÜRÜYÜŞ, YÜZME VE AĞIRLIK KALDIRMA

Yürüyüş, yüzme ya da ağırlık kaldırma egzersizlerinin kalp dostu olduğunu belirten Prof. Dr. Defne Kaya, “Yeterli ve sağlığınızı geliştirici egzersiz reçetesi için iki önemli belirteç vardır” diyerek, şunları söyledi:

1.”’Kalp-akciğer sisteminizin değerlendirilip hangi kalp atım hızında yağ yakmaya başlanılır?’

2.’Kas kuvveti değerlendirilerek, kaslara ne kadar yüklenilirse yağ yakmaya destek olunur?’ sorularına yanıt bulunmalı. Bu nedenle de, fizyoterapistinize danışın ve yapacağı iyi bir değerlendirme ile size güvenli ve etkin egzersiz reçetesi çizilmesini isteyin.”

35 YAŞINDAN SONRA HANGİ EGZERSİZLER YAPILMALI?

Prof. Dr. Defne Kaya, 35 yaşından sonra yapılacak güvenli egzersizleri şöyle sıraladı:

-“Tempolu yürüyüş (Özellikle Nordik yürüyüş),

-Ağırlık antrenmanları,

-Merdiven inme-çıkma,

-Ağırlık kaldırma ve taşıma (Market alışverişinde deneyebilirsiniz),

-Dirençli renkli bantlarla egzersiz,

-Bahçede yapabileceğiniz ağır işler,

-Daha önceden yapıyorsanız koşuya devam edebilirsiniz.”

HAFTADA 150 DAKİKA EGZERSİZ İLE SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Haftada en az 150 dakika bisiklet, tempolu yürüyüş, yüzme gibi kalbinizin sağlıkla atmasını sağlayacak egzersizler ve evde ağırlık, pilates, yoga gibi egzersizler yaparak kas ve kemiklerinizi, ruhunuzu, kalbinizi ve beyninizi oksijenden mahrum etmeyin. Egzersiz yapın, yaşamınızdaki güzel anılarınız için kalbiniz sağlıkla atsın.”

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