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Yüksek tansiyona davetiye açıyor! İşte uzak durulması gereken yiyecekler

21.03.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok hastalık beslenme düzeni, hareketsiz yaşam gibi durumlardan meydana geliyor. Bu durumda tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlıksız olan, ancak sağlıksız olduğu bilinmeyen birçok besin bulunuyor.

Yüksek tansiyona davetiye açıyor! İşte uzak durulması gereken yiyecekler

Tüketilen gıdanın içeriği büyük önem arz ediyor. Leziz diye tüketilen bazı gıdalar kan damarlarını daraltıyor ve kalp krizini tetikliyor. Sağlığa zararlı gıdaların bilinmesi ve bu gıdaların tüketilmemesi gerekli.

TRANS YAĞLI GIDALAR

Trans yağlı kek, çörek, çoğu margarin, mikrodalga patlamış mısır, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolü yükseltir ve arterlerinizi tıkayabilir. Ayrıca yağlı et kesimleri de kolesterol seviyesini yükseltebilir.

Yüksek tansiyona davetiye açıyor! İşte uzak durulması gereken yiyecekler

TUZ

Yüksek tuzlu gıdalar sodyumun kan basıncını arttır. Bol miktarda sodyum alırsanız vücudunuz suyu tutar, bu durum da kan hacminin artmasına neden olur. Yani kan basıncı yükselir. Bununla birlikte tansiyon atardamarlarınızı zorlar ve kan damarlarına zarar verebilir. Daha az işlenmiş gıda tüketirseniz daha az tuz almış olursunuz.

Yüksek tansiyona davetiye açıyor! İşte uzak durulması gereken yiyecekler

Ayrıca sodyum miktarı az olan yiyecekleri de tercih edebilirsiniz. Yüksek tansiyonla mücadele ediyorsanız tuz alımınızı sınırlayın. Tuz yerine kimyon, köri, sarımsak, biberiye gibi baharatlar kullanabilirsiniz.

Yüksek tansiyona davetiye açıyor! İşte uzak durulması gereken yiyecekler

MEYAN KÖKÜ

Sağlıklı yönleri de bulunan meyan kökü günlük olarak tüketildiğinde yüksek tansiyona davetiye açabilir.

Yüksek tansiyona davetiye açıyor! İşte uzak durulması gereken yiyecekler

İŞLENMİŞ ET

İşlenmiş et, raf ömrünü artırmak için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş et anlamına gelir. Bu yiyeceklerin içinde birçok kimyasal madde bulunur. Düzenli ve çok miktarda tüketmek kalp sağlığını tehdit eder.

Yüksek tansiyona davetiye açıyor! İşte uzak durulması gereken yiyecekler


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Anahtar Kelimeler:
tansiyon
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