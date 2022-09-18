Yüksek tansiyonu sadece bir saatte düşürüyor! Kanseri ve kalp krizi riskini azaltıyor

Sağlıklı beslenme hastalıkların oluşmasını önlemede ve tedavide oldukça büyük önem taşıyor. Kalp krizi ve felç gibi ciddi sonuçlara yol açabilen yüksek tansiyon içinde sağlıklı beslenmek çok önemli. Yüksek tansiyon hastalarının bu durum için mutlaka doktora başvurmaları ve tedavi olmaları gerekiyor. Tedavi edilmeyen tansiyon problemleri geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor. Tedavinin yanında kullanılacak yöntemler arayanlar hibiskus çayını tercih ediyor. İddialara göre hibiskus çayı yüksek tansiyonu bir saatte düzenliyor. Düşük tansiyonu ve kolesterolü olan kişiler bu çayı içmeden önce doktora danışmalıdır. Hamileler içmemelidir.
Hibiskus çayı, ebegümeci bitkisinden yapılan bir bitki çayıdır. Araştırmalar, çay içmenin bakterilerle savaşmayı, yağ seviyelerini düşürmeyi ve bazı kanser türlerini önlemeyi içeren bir dizi sağlık yararını ortaya çıkardı. Çayın kan basıncı üzerindeki olumlu etkilerini bir saat kadar kısa bir sürede sağladığı bulundu. Tufts'tan yapılan araştırmalar, üç fincana kadar ebegümeci çayı içmenin, bir plaseboya kıyasla kan basıncını önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olduğunu buldu. Çayın antioksidan bitki besinlerinin, hızlı bir şekilde etki gösterdiği gösterilen sonuçlarla bir kişinin kan akışına emildiği gösterildi.
Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon Bilimsel Oturumları 2022 konferansında sunulan yeni araştırmaya göre, yüksek tansiyonu olan kişilerde kemik kaybı ve osteoporoza bağlı kemik hasarı meydana gelebilir. Bu sebeple hibiskus çayı osteoporoz riskini de düşürüyor.
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