Yüksek tansiyonu sadece bir saatte düşürüyor! Kanseri ve kalp krizi riskini azaltıyor

Sağlıklı beslenme hastalıkların oluşmasını önlemede ve tedavide oldukça büyük önem taşıyor. Kalp krizi ve felç gibi ciddi sonuçlara yol açabilen yüksek tansiyon içinde sağlıklı beslenmek çok önemli. Yüksek tansiyon hastalarının bu durum için mutlaka doktora başvurmaları ve tedavi olmaları gerekiyor. Tedavi edilmeyen tansiyon problemleri geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor. Tedavinin yanında kullanılacak yöntemler arayanlar hibiskus çayını tercih ediyor. İddialara göre hibiskus çayı yüksek tansiyonu bir saatte düzenliyor. Düşük tansiyonu ve kolesterolü olan kişiler bu çayı içmeden önce doktora danışmalıdır. Hamileler içmemelidir.

KAN BASINCI İÇİN HİBİSKUS ÇAYI

Hibiskus çayı, ebegümeci bitkisinden yapılan bir bitki çayıdır. Araştırmalar, çay içmenin bakterilerle savaşmayı, yağ seviyelerini düşürmeyi ve bazı kanser türlerini önlemeyi içeren bir dizi sağlık yararını ortaya çıkardı. Çayın kan basıncı üzerindeki olumlu etkilerini bir saat kadar kısa bir sürede sağladığı bulundu. Tufts'tan yapılan araştırmalar, üç fincana kadar ebegümeci çayı içmenin, bir plaseboya kıyasla kan basıncını önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olduğunu buldu. Çayın antioksidan bitki besinlerinin, hızlı bir şekilde etki gösterdiği gösterilen sonuçlarla bir kişinin kan akışına emildiği gösterildi.

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI

İştah azaltıcı özellikleri vardır, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır.

Vücuttaki kötü kolesterol seviyesini azaltır, iyi kolesterolü dengede tutar.

Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

Hibiskus çayı hipertansiyonu da dengede tutar.

Karaciğer dostudur. Karbonhidrat emilimini yavaşlatır ve kan şekerini dengeler.

Antidepresan özellikleri mevcuttur. Bu sayede uykusuzluğa ve strese karşı da etkilidir.

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Böylece diyabet riskini azaltır.

Yapılan bir çalışmaya göre kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır.

Regl ağrılarına iyi gelir. Adet döneminde görülen sancı ve krampların azalmasına yardımcı olur.

Zengin C vitamini içeriği sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı da etkilidir.

Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlama sağlar. Sinir sistemini sakinleştirir.

Vücuttaki serbest radikallerin yok edilmesine yardımcı olan hibiskus çayı, yaşlanma etkilerini de geciktirir.

Bağırsak hareketlerini arttırır. Bu sayede sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Vücut direncini arttırır. Kış hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun temizlenmesine de yardımcı olur.

TANSİYON OSTEOPOROZA YOL AÇABİLİR

Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon Bilimsel Oturumları 2022 konferansında sunulan yeni araştırmaya göre, yüksek tansiyonu olan kişilerde kemik kaybı ve osteoporoza bağlı kemik hasarı meydana gelebilir. Bu sebeple hibiskus çayı osteoporoz riskini de düşürüyor.



