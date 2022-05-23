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Yüksek tansiyonunuzu etkili şekilde düşürmek için

23.05.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek tansiyon hastalığı toplumda en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Birçok belirtiyle ortaya çıkabilen yüksek tansiyon bazen hiçbir belirti vermeden ilerliyor. Oldukça ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yüksek tansiyonu düşürmek adına alışkanlıklarınızı değiştirmeniz ve sağlıklı beslenmeniz gerekiyor.

Yüksek tansiyonunuzu etkili şekilde düşürmek için

Yüksek tansiyon da denilen hipertansiyon özellikle 40 yaşından sonra sağlığınızı tehdit ediyor. Baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, sık gelen idrar gibi belirtiler gösteren yüksek tansiyon tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Yüksek tansiyonun ciddi sonuçlarından korunmak için düzenli olarak doktora görünmek ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Tedavi edilmeyen yüksek tansiyon kan damarlarına, kalbe, beyine, böbreklere zarar verebiliyor. Kalp krizi ve felç geçirilme riskini oldukça arttırıyor.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN

STRESTEN UZAK DURUN

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Stres , kan basıncınızı yükseltecektir ve Marc, stresli iseniz, daha iyi hissetmenin ilk adımının nedeni tespit etmek ve mümkünse kendinizi o ortamdan uzaklaştırmak olduğunu açıklıyor. Diyor ki: "Vücudunuz adrenalin gibi bir hormon patlaması üretir ve kendinizi stresli hissettiğinizde veya stresli bir durumda olduğunuzda, bu hormonlar kan damarlarını daraltarak kan basıncınızı geçici olarak artırır ve kanın vücudunuzdaki dolaşımını zorlaştırır. "

DOĞRU NEFES ALIN

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Stresle başa çıkmak zordur ve bunu yapmanın kolay bir yolu derin bir nefes almaktır. Marc, "Derin nefes egzersizleri uygulayarak, tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilecek stres artışını azaltmaya yardımcı olabilirsiniz" diyor.

DÜZENLİ BESLENİN

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Marc, durumunuzu günlük olarak yönetmeye çalışırken, günde beş porsiyon yemeyi hedefleyen, bol lif ve bol meyve ve sebze içeren az yağlı bir diyet denemeniz ve yemeniz gerektiğini söylüyor. "Günlük tuz alımınızın günde altı gramdan az olduğundan emin olmak önemlidir, bu yaklaşık bir çay kaşığıdır, çünkü bu yüksek tansiyonun bilinen bir nedenidir" diyor.

HAREKETSİZ YAŞAMDAN UZAK DURUN

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Düzenli egzersiz kan basıncını düşürebilir ve kalbiniz ve kan damarlarınız için harikadır. Marc, günde 30 dakikalık egzersiz anlamına gelen düzenli egzersizin, tempolu bir yürüyüşten veya bahçecilikten spora kadar her şeyi kapsayabileceğini söylüyor.

KAFEİN MİKTARINA DİKKAT EDİN

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Günde dört fincandan fazla kahve içmek kan basıncınızın yükselmesine neden olabilir. Marc şöyle açıklıyor: "Kahve, çay veya enerji içecekleri de dahil olmak üzere diğer kafeinli içeceklerin büyük bir hayranıysanız, kafeinsiz alternatifleri azaltmayı veya tercih etmeyi düşünün.”
Ayrıca gün içerisinde içtiğiniz su miktarını yüksek tutmaya çalışın. Sağlığınız için günde en az 6-8 bardak su içmeniz gerekiyor.

SİGARA İÇMEYİ BIRAKIN

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Marc, sigara içiyorsanız bırakmanız gerektiğini söylüyor. "Doğrudan yüksek tansiyona neden olmaz, ancak tansiyonunuz yüksekse, sigara içmek kan damarlarınızı çok daha hızlı daraltır ve gelecekte kalp veya akciğer hastalığı riskiniz dramatik bir şekilde artarsa.


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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon tansiyon
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