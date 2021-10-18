Yüksek tansiyonunuzu kontrol alan uygulama

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetişkinlerin yaklaşık yarısının yüksek tansiyonu var, ancak bu insanların sadece dörtte biri durumu kontrol altında tutuyor. Özellikle insanlar sadece doktor muayenehanesinde ölçüm yapıyorlarsa sağlıklarının yönetilmesi zor bir hale gelebilir. Bu durum da hasta insanlar için oldukça tehlikeli olabilir ve insanları kalp hastalığı ve felç riski altına sokabilir. Ancak yeni bir araştırmaya göre mobil uygulama aracılığı ile sağlığınızı korumak mümkün.

KAN BASINCI EĞİLİMLERİNİ İZLİYOR

İnsanlara evde durumlarını izlemeleri için kaynaklar sağlayan kan basıncını yönetmeye yönelik dijital sağlık yaklaşımları son zamanlarda yaygınlaştı. Hello Heart programı, bir kan basıncı monitörü içermesiyle ön plana çıkıyor. Uygulama, hasta kişilerin kan basıncı eğilimlerini izliyor ve otomatik olarak kullanıcılara, diyet ve egzersiz gibi şeylerle kan basıncını iyileştirme stratejileri sunuyor. Programı kullandıktan bir yıl sonra, insanları kalp hastalığı riski altına sokan bir durum olan ikinci evre hipertansiyonu olan kişilerin yüzde 85’inden fazlasının sistolik basınçlarında azalma gözlemlendi. Bu da sadece bir mobil uygulama ile bile ne kadar yol alınabileceğinin bir kanıtı. JAMA Network Open dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bu kişiler üç yıl boyunca daha düşük seviyelerde kaldılar.

Uygulama aynı zamanda daha az ciddi rahatsızlıkları olan kişiler için de etkili performans sundu. Yüksek tansiyonu olan kişilerin yaklaşık yarısında, birinci aşama hipertansiyonu olan kişilerin yaklaşık yüzde 70’inde olduğu gibi, bir yıl sonra düşüş görüldü. Hello Heart programının bu analizi 28.000’den fazla katılımcıyı içeriyordu. Bazı işveren bazlı sağlık sigortası planları olan ve yüksek tansiyon teşhisi konan kişilere katılmak isteyip istemedikleri soruldu. Yaşları 43 ile 58 arasında değişiyordu ve çoğu daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip bölgelerde yaşıyordu.

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