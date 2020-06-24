Yüksek Vakalı Eyaletlerden Gelen Yolculara Karantina Uygulaması

ABD’nin birçok bölgesinde Corona virüsü vaka sayılarında artış yaşanırken bir dönem salgının merkez üssü konumundaki New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri yüksek enfeksiyon oranına sahip eyaletlerden gelenlere karantina uygulama kararı aldı. Açıklama ülkede Mart ayından bu yana, bir günde en yüksek ikinci vaka artışının yaşanmasından bir gün sonra yapıldı. Reuters haber ajansının verilerine göre Salı günü ABD genelinde yaklaşık 36 bin yeni vaka kayıtlara geçti. New York Valisi Andrew Cuomo, Connecticut Valisi Ned Lamont ve New Jersey Valisi Phil Murphy uygulamayı düzenledikleri ortak basın toplantısıyla açıkladı. Cuomo, 14 gün karantinanın Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Teksas, Washington ve Utah’tan gelenler için uygulanacağını bildirdi. New Jersey Valisi Phil Murphy de Corona virüsü salgınının en kötü etkilediği bu üç eyaletin zorlu bir mücadeleyi geride bıraktığını söyledi ve ‘‘En son ihtiyaç duyduğumuz şey halkımızı ikinci bir dalgaya maruz bırakmak’’ diye konuştu.

Kırsal bölgelerdeki vakalarda artış Ülke genelinde Mayıs ayından bu yana salgın nedeniyle sosyal ve ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılırken, virüs bu defa daha önce çok etkilemediği kırsal bölgelerde etkili olmaya başladı. Önlemlerin yerel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için erken kaldırıldığı eyaletlerde de salgın yeniden hız kazandı. Önlemleri ilk kaldıran eyaletlerden olan Florida’da Çarşamba günü 5.500’den fazla yeni vakayla rekor artış kaydedildi. Eyalet genelinde karantina uygulamasına hiç gitmeyen Oklahoma da yine Çarşamba günü rekor artış kaydedilen yerlerden oldu. Salı günüyse Arizona, California, Mississippi ve Nevada’da vaka sayılarında rekor artışlar yaşandı. Teksas’ta Pazartesi günü şu ana kadar görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti. 24 Nisan’da 36 bin 426 yeni vaka ilan edilmesinin ardından Salı günü ülke genelinde yaşanan vaka artışı, yeni bir rekor olarak kayda geçti. New York-New Jersey-Connecticut bölgesiyse ekonomik faaliyetlerini büyük ölçüde durdurmasının ardından vaka sayısında azalma yaşamıştı.