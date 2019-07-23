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'Yüksek Vergi Halkı Kaçak İçkiye Yöneltiyor'

23.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

Mersin, Adana ve Niğde’de son bir ay içinde kaçak içki zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 23’e yükseldi. Polis operasyonlarını yoğunlaştırdı ama uzmanlar vergi politikasının değişmemesi halinde ölümlerin artabileceğinden endişe ediyor

'Yüksek Vergi Halkı Kaçak İçkiye Yöneltiyor'

Mersin, Adana ve Niğde’de son bir ay içinde kaçak içki zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 23’e yükseldi. Polis operasyonlarını yoğunlaştırdı ama uzmanlar vergi politikasının değişmemesi halinde ölümlerin artabileceğinden endişe ediyor.

Son olarak pazartesi günü Adana’da bir kişi daha metanol zehirlenmesinden öldü. Metil alkol kullanımı, kaçak içki yapanların ucuz ve kolay bulunabilir olması sebebiyle sık sık başvurduğu bir yöntem. İçki yapımında kullanılan etil alkolün aksine, az miktarda kullanımı bile körlük ya da ölümle sonuçlanabiliyor.

Polis artan ölümler sonrasında operasyonlarını yoğunlaştırdı. İstanbul’da geçen hafta sonunda yapılan baskınlarda 250 bin lira değerinde bir ton alkol ve 880 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Mersin, Tarsus ve Adana’da da sürekli operasyonlar düzenleniyor. Ancak uzmanlara göre bu operasyonlar kaçak içkiyle mücadelede yetersiz. Uzmanlar, asıl sorunun vergi politikası olduğu görüşünde.

Geçen hafta VOA Türkçe muhabiri Onur Erdoğan’a konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen , bu politikayla kaçakçının ödüllendirilip içenin cezalandırıldığını savunuyor: “Resmen facia denilebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Yapılan bilimsel araştırmalar var; ne kadar pahalı satarsanız satın alkolün tüketimi azalmıyor. Ancak işte böyle kaçak yollara giriyor insanlar" demişti.

Benzer eleştiriler Kimya Mühendisleri Odası (KMO) tarafından da yapıldı. KMO açıklamasında şu "Bir litre alkollü içki asgari ücretli bir kişinin yaklaşık 3 günlük yevmiyesi tutarındadır. Bu durum merdiven altını ve kaçak içki üretimini adeta teşvik etmektedir. Alkollü içki ürünlerinden alınan ÖTV ve KDV dünyanın hiçbir ülkesinde bu denli yüksek değildir” ifadeleri yer aldı.

Kaçak içki ölümleri haber ajansı Reuters'a da haber oldu. Ajans, içkiye getirilen vergi zammını hatırlattı, rakının litre fiyatının 200 lirayı aştığını vurguladı. Haberde, “Dindar bir Müslüman olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi altında alkol üzerindeki vergiler durmadan arttı. Türkiye’de 2013’ten itibaren alkol ve tütün ürünlerinin her türlüsünün reklamı, promosyonu ve sponsorluğu da yasaklandı” dendi.

Ölümlerin artışı geçen hafta Meclis gündemine taşınmıştı. CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin TBMM’ye araştırma önergesi vermiş ve Meclis’i harekete geçmeye çağırmıştı.

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