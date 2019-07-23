'Yüksek Vergi Halkı Kaçak İçkiye Yöneltiyor'

Mersin, Adana ve Niğde’de son bir ay içinde kaçak içki zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 23’e yükseldi. Polis operasyonlarını yoğunlaştırdı ama uzmanlar vergi politikasının değişmemesi halinde ölümlerin artabileceğinden endişe ediyor.

Son olarak pazartesi günü Adana’da bir kişi daha metanol zehirlenmesinden öldü. Metil alkol kullanımı, kaçak içki yapanların ucuz ve kolay bulunabilir olması sebebiyle sık sık başvurduğu bir yöntem. İçki yapımında kullanılan etil alkolün aksine, az miktarda kullanımı bile körlük ya da ölümle sonuçlanabiliyor.

Polis artan ölümler sonrasında operasyonlarını yoğunlaştırdı. İstanbul’da geçen hafta sonunda yapılan baskınlarda 250 bin lira değerinde bir ton alkol ve 880 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Mersin, Tarsus ve Adana’da da sürekli operasyonlar düzenleniyor. Ancak uzmanlara göre bu operasyonlar kaçak içkiyle mücadelede yetersiz. Uzmanlar, asıl sorunun vergi politikası olduğu görüşünde.

Geçen hafta VOA Türkçe muhabiri Onur Erdoğan’a konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen , bu politikayla kaçakçının ödüllendirilip içenin cezalandırıldığını savunuyor: “Resmen facia denilebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Yapılan bilimsel araştırmalar var; ne kadar pahalı satarsanız satın alkolün tüketimi azalmıyor. Ancak işte böyle kaçak yollara giriyor insanlar" demişti.