Yüksek yargıda yasak aşk skandalı! Hakim, savcı kocasını Ağır Ceza Başkanı'yla yakaladı

Yüksek yargıda yasak aşk skandalı! Ankara Adliyesi'nde yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı. Ankara Adliyesi’nde yasak aşk skandalı yaşandı. Ekran Haber'in haberine göre; Adliyede görevli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G., aynı adliyede görev yapan savcı H.C. ile iddiaya göre yasak aşk yaşıyordu. H.C., eşi olan ve aynı zamanda Yargıtay’da tetkik hakim olarak görev yapan N.C. ile boşanma aşamasındaydı. Çift ayrı evlerde yaşamaya başlamıştı.

HAKİM, SAVCI KOCASINI AĞIR CEZA BAŞKANIYLA YAKALADI!

Olay günü, Ağır Ceza Başkanı Y.G., Cumhuriyet Savcısı'nın yaşadığı aynı binada bulunan bir akrabasını ziyarete gitti. Ardından da Cumhuriyet Savcısı'nın daveti üzerine evine gitti. Bir süre sonra ise savcının boşanma aşamasında olduğu hakim eşi kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Israrla çalmaya devam edince, Savcı kapıyı açmak zorunda kaldı. Kapının açılmasıyla kocası H.C. ile Y.G.’yi gördü. Savcının karısını karşısında görüp panikleyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı korkuyla balkondan aşağı atladı. Birçok kemiğinde kırık oluşan Y.G. hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayati tehlikesini atlattı.

HAKİM VE SAVCILAR KURULU HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine Hakim ile Cumhuriyet Savcısı karı-koca boşandı. Olayın duyulmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu da harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan HSK Güz Kararnamesiyle Savcı H.C. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.