Eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın yanı sıra avukatlar, bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulundu.

Mahkeme heyetince, sanık Yüksekdağ hakkında Van, Ağrı, Şırnak ve Batman'da açılan diğer davaların mevcut dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği açıklandı.

Yüksekdağ, yaptığı savunmada, 2007'de bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğunu belirttiği Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) terör örgütü ile bağlantılı bir oluşum ya da terör örgütü uzantısı olan bir yapı olmadığını öne sürdü.

DTK'nin kurulunda yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında fezleke hazırlandığını beyan eden Yüksekdağ, "DTK ayrılık ilan etmek için toplanmadı." diye konuştu.

Yüksekdağ, yöneticileri arasında yer almadığını dile getirdiği DTK'ye yöneltilen suçlamalardan sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtti.