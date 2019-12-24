HABER

Yüksekdağ'ın tahliye talebine ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Yüksekdağ'ın tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Savunmasına devam eden Yüksekdağ, yargılamanın siyasi baskılar altında yürütüldüğünü ileri sürerek, "Yargılamalar hastalıklı bir ortamda devam ediyor. Siyasi iktidar hukuku ve yargıyı kendisine alet ederek, toplumsal yapıya kendi hastalığını bulaştırmıştır. Bu hastalığın bulaşması sonucu çok ciddi toplumsal, sosyal travmalar yaşanıyor. Adalet ve eşitlik ilkeleri bakımından çok ciddi sorunlar yaşanıyor" dedi.
Adaletsizliğin toplumda patlamaya neden olacağını ileri süren Yüksekdağ, suça konu konuşmaların içeriğinin kendisine ait olduğunu; ancak bu konuşmalarının çözümlerinin hukuka uygun şekilde yapılmadığını iddia etti. Güncel siyasi konulara ve kadın cinayetlerine de değinen Yüksekdağ, cezaevinde de olsa her koşulda adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi.
Avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen Eylül ayında Yüksekdağ hakkında tekrar tutuklama kararı verilen soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle, dosyaya ulaşamadıklarını belirterek, mahkemeden bu dosyanın istenmesini talep etti. Soruşturmanın mükerrer olduğunu savunan avukatlar, dosyanın, Selahattin Demirtaş hakkında verilen tahliye kararı sonrası jet hızıyla açılarak, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tekrar tutuklama kararı alındığını ileri sürdüler. Mahkeme heyeti, söz konusu dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istenmesine, Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
MHP'de toplu istifaMHP'de toplu istifa
Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi!Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi!

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Kormaz ve yönetimi istifa etti

MHP'de toplu istifa

Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi!

Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi!

Son dakika: Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

Bakan Kurum'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' tepkisi!

Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki davada yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki davada yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklaması

Fuat Oktay'dan Libya mutabakatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.