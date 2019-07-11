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Yükseklik korkusu duruşma salonunu değiştirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

MERSİN'de boşanma davasına gelen 1 çocuk babası A.G.

Yükseklik korkusu duruşma salonunu değiştirtti

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de boşanma davasına gelen 1 çocuk babası A.G. (38), yükseklik korkusu nedeniyle 5'inci kattaki duruşma saloluna çıkamadı. Bunun üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı 2'nci kattaki başka salonda yapıp, çifti boşadı.
Mersin Adliyesi'nde ilginç bir dava görüldü. 11 yıllık evli A.G., ile B.G. (29) anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Çiftin anlaşmalı olarak açtığı dava Mersin 5'inci Aile Mahkemesi'nde görüldü. Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında davalı 1 çocuk babası A.G. yükseklik fobisi olması nedeni ile adliyenin ikinci katına kadar çıkabildi. Daha fazla kat çıkamayan A.G., 5'inci katta devam eden duruşmaya katılamadı. Mahkemede başkanı hakim, davalının A.G.'nin neden duruşmaya gelmediğini sorunca, B.G., eşinin asansör ve yükseklik fobisi nedeni ile ancak yürüyerek 2’nci katta kadar çıkabildiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme hakimi duruşmanın 2'nci katta boş olan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülmesi yönünde ara karar verdi. 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen anlaşmalı boşanma davasında tarafları dinleyen hakim, çifti boşamaya karar verdi.
Duruşma sonunda B.G.’nin avukatı Yılmaz Can, yıllardır avukatlık yapmasına rağmen ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Son ana kadar davalıyı yukarıya çıkarmaya çalıştıysak da davalının çarpıntısı olması sebebiyle ikinci kata kadar getirebildik. Duruşmada mahkeme hakimine durumu izah ettik. Sağ olsun mahkeme hakimi anlayışlı ve örnek bir davranışa imza atarak, usul ekonomisi ilkesini de nazara alarak yeter ki vatandaşın işi görülsün yaklaşımıyla duruşmanın ikinci katta görülmesi yönündeki talebimizi kabul etti ve sonuç olarak tarafları boşadı" dedi.

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Yükseklik korkusu duruşma salonunu değiştirtti

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