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Yükseklik korkusu nedeniyle mahkeme salonu değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Mersin'de eşiyle anlaşmalı boşanmak isteyen adam, 5. kattaki duruşma salonuna yükseklik korkusu olduğu gerekçesiyle çıkmayınca yargılama 2. katta yapıldı.

Yükseklik korkusu nedeniyle mahkeme salonu değişti

Alınan bilgiye göre, 11 yıllık evli olan ve bir çocukları bulunan A.G. (38) ile karısı B.G. (29), anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

Adliyenin 5. katındaki Mersin 5. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya B.G. katılırken, eşi adliyeye gelmesine rağmen yükseklik ve asansör korkusu olduğu gerekçesiyle mahkeme salonunun olduğu kata çıkamadı.

Durumun aktarıldığı hakim, anlayış göstererek duruşmanın 2. kattaki boş olan bir mahkeme salonunda görülmesine karar verdi.

Asansör kullanmayıp zor da olsa ikinci kata yürüyerek çıkan A.G'nin de duruşmaya katılmasıyla dava görüldü.

Çifti dinleyen hakim, tarafların boşanmasına karar verdi.

B.G'nin avukatı Yılmaz Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, hakimin anlayış göstererek duruşma salonunu değiştirdiğini söyledi.

Davanın boş olan 2. kattaki bir mahkeme salonunda görülerek karara bağlandığını aktaran Can, "Taraflar boşandı ama kaç yıllık avukat olarak hala şaşkınlık içerisindeyim." dedi.

Kaynak: AA

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boşanma davası Mersin

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