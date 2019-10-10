Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorunları

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Türk gençliğinin, sokağa terk edilmeyecek kadar kutsal olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin yurt, burs ve öğrenim kredisi ödeme sorunlarının çözülmesi lazım." dedi.

Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devletin üniversite gençliğinin yurt sorununu çözemediğini savundu.

Gençleri korumanın devletin asli görevleri arasında yer aldığını belirten Topal, "Öğrenci sayımızın 7 milyona ulaştığı bir dönemde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yatak sayısı olarak 700 bini yani öğrenci sayısının yalnızca yüzde 10'unu hedefliyorsa bu, kurumun vizyonunu ve misyonunu tartışılır hale getirir." diye konuştu.

Üniversitelerin yerleşme sonuçlarına bakıldığında yurt talep eden öğrenci oranı kontenjanlarının yüzde 60'ın üzerinde olduğuna işaret eden Topal, Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu konuda elle tutulur planlaması bulunmadığı ileri sürdü.

Devletin 6 kişinin kaldığı bir odadan 3 bin lira ücret aldığını, yurtların devlete herhangi bir yük getirmediğini ifade eden Topal, "Vakıf ve derneklerin bu alana girmesinin altında yatan gerçeklerden biri ranttır yani yurt iyi bir yatırımdır. Sorun bu problemi çözecek iradenin olmayışındadır." dedi.