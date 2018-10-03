Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, üniversitelerin 2018-2019 akademik yılının ülke ve millet için hayırlı vesile olmasını diledi, öğretim üyeleri ve öğrencilere başarılar temenni etti. Erdoğan, kurumsal ve bireysel üstün başarı ödüllerine layık görülenleri de kutladı. Türk yükseköğrenim sisteminin, bugün çok ileri bir seviyede bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Öncelikle sayısal bakımdan, artık ülkemizin sınırlarını da aşan bir kapasiteye ulaştık.

Ülkemizde faaliyet gösteren 128 devlet, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf yüksekokulundan oluşan 205 yükseköğrenim kurumumuzda 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor." bilgisini verdi. - "İlk 500'ün içine çok sayıda üniversitelerimizle girelim"

Geçen hafta Almanya ziyaretinde "Üniversitelerinizde ne kadar öğrenci var?" diye sorduğunu aktaran Erdoğan, "Aldığım cevap 3 milyon. Nüfusları bizden biliyorsunuz daha fazla. Fakat şu anda onların üniversitelerindeki öğrenci sayısı 3 milyon. Bizde ise hamdolsun 8 milyona yakın. Keyfiyet kemiyet noktasında bir sıkıntımız var. Bizde dünyadaki ilk 500'ün içine iki üniversite değil, bu üniversitelerin sayısını çok daha artırmamız lazım. Onun için hocalarımdan istirham ediyorum, biraz daha gayretle birlikte inşallah bizler bu ilk 500'ün içine çok sayıda üniversitelerimizle girelim, adımızı oraya çok daha farklı bir şekilde oraya yazdıralım." diye konuştu. 2002'de Türkiye'de sadece 76 üniversite olduğunu hatırlatan Erdoğan, üniversitelerde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının şu an itibariyle 143 bine yaklaştığını, bu rakamın geçen yıl 123 bin, 2014'te ise 48 bin olduğunu dile getirdi. - "Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, gönüllü elçilerimiz olacak" Yabancı öğrenci sayısının, Türkiye hakkında olumsuz propagandaların tüm hızıyla sürdüğü bir dönemde artmasının önemine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'de eğitim gören her bir öğrencinin, aynı zamanda bizim dünyadaki gönüllü elçilerimiz olacağını unutmayalım.

Diğer yandan, öğretim üyesi ve görevlisi sayımız da 158 bini geçti.

Hatırlarsanız, bundan 17 yıl önce Türkiye'de, bir milyonu bile bulmayan yükseköğrenim kapasitesi sebebiyle üniversite kapılarında yığılan öğrencilerinin utancıyla yaşayan bir ülkeydik. Bizim üniversiteye girmeye aday olduğumuz zamanlarda, 10 öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyordu. Ama şimdi bunları artık geride bıraktık. Bu dönemler geride kaldığı içindir ki ülkemizde üniversiteli öğrenci sayısındaki artış, üniversite mezunu öğrenci veya çalışanlardaki artış bizim dünyadaki yerimizi güçlendirmeye devam etmektedir. Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Buna inanıyorum." Yükseköğrenimdeki okullaşma oranının, yüzde 14'ler seviyesini ancak yakalayabildiğine işaret eden Erdoğan, bugün bu oranın yüzde 40'ın üzerinde olduğunu bildirdi. - "Vatandaşım kolundaki bileziğini satıp çocuğunu kursa gönderme derdinden kurtuldu"

Üniversiteye giriş sınavının da basitleştirilerek, öğrencilerin üzerindeki yükün azaltıldığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Dershane sistemini tamamen ortadan kaldırdık.

Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır. Onun için de cumartesi pazar günleri kendilerine destek kurslarını vermekteyiz. Artık benim vatandaşım, ahırındaki davarını, kolundaki bileziğini satıp, çocuğunu kursa gönderme derdinden böylece kurtulmuş oluyor. Geçmişte pek çok istismara ve hatta güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Üniversitelerimize girme ve eğitimde fırsat eşitliği hususunda sayısal sorunlarımızı büyük ölçüde çözdüğümüze inanıyorum. Eğer o anlayış yine devam ederse, fırsat eşitliği diye bir şey olmaz. Parası pulu, gücü olanın önü açık demektir, olmayan yanmış demektir." - Öğrencilere kredi-burs müjdesi Öğrencilerimizin barınma sorunlarının çözümü için açılan yurtların yatak kapasitesinin 640 bini bulduğunu, öğrencilere eğitimlerini, ailelerine en az yük olarak yürütebilmeleri için isteyen herkese kredi veya burs verdiklerini anlatan Erdoğan, "Fakat bir sıkıntımız var. Nedense öğrencilerimiz hep burs istiyorlar. Krediye pek yaklaşmıyorlar. Niye yaklaşmıyorsun krediye? Kredinin de sana sağladığı ayrı avantajlar var. İş bulduktan sonra bunlar faizsiz bir şekilde geri ödenecek olan adeta burstur." ifadelerini kullandı.