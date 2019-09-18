Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Dijital Dönüşüm programı kapsamında bu yıl 36 bin öğrenci ve 3 bin 112 öğretim elemanının merkezi bir planlama ile eğitim aldığını belirterek, "Böylece, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Saraç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, üniversitelerin bilgiyi üreten, ülkenin teknolojik altyapısına kaynaklık eden kurumlar olma yolunda desteklendiğini belirtti.
Yükseköğretimde gerek uygulama gerekse mevzuattan kaynaklanan sorunların giderilmeye çalışıldığını söyleyen Saraç, bu iyileştirmelerin sonuçlarının tüm sistemde görülmeye
başladığını kaydetti.
Saraç, Türkiye'nin bugün dünyada küresel bir aktör olarak büyük bir yarışın içinde ve bu yarışı önde sürdürme kararlılığında olduğuna işaret ederek, "Bu yarışın öncü kurumları olan üniversitelerimiz
dünya akademisini ve bilim hayatını, ülkemizin önceliklerini ve kültürel
kodlarını dikkatle takip etmektedirler.
Her türlü sömürüye karşı savaşan bir ülkenin yükseköğretim sisteminin, akademinin
tüm alanlarında, tekrarlayan değil üreten olması gerektiğinin bilincindeyiz.
Anadolu'nun her köşesindeki üniversitelerimizi, eğitimin yanı sıra topluma hizmet
noktasında da işlev görebilmeleri için, YÖK olarak devletimizin diğer kurumları ile
birlikte tüm imkanlarımızla desteklemekteyiz." diye konuştu.
Türkiye'nin takip ettiği politikalarla dünyanın pek çok yerinde ezilen, sömürülen
halklar için umut ışığı durumunda olduğunu belirten Saraç, "Bunu sürdürebilmek ise ancak teknoloji
üreten ülke olmakla mümkündür. Bu güç üniversitelerimizin ve diğer tüm
bilimsel araştırma altyapılarımızın üstlendikleri tarihi rolün bilincinde olmaları ile
mümkündür. Biz YÖK olarak gerekli kurumsal desteği sağlamakla mükellef olduğumuzun
bilincindeyiz. Aynı zamanda yetiştirdiğimiz her öğrencinin bu ülke için
çalışmanın, üretmenin kutsallığına inanç duyarak yetişmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Saraç, Türk bilim insanlarının uluslararası akademik örgütlenmelerde önemli roller
üstlendiğini, uluslararası projelerde çalıştığını ve Türkiye'nin dünya akademisinde etkin
ve verimli çalışmalara imza atan bir ülke olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.
Değişen dünyada yükseköğretimin ve hedeflenen çıktılarının da değiştiğine işaret eden Saraç, şöyle konuştu:
"Bugünün meslek tanımları, geleceğin teknolojileri
dizayn edilirken artık yetersiz kalmakta, durağan öğrenme biçimleri yeni
nesillerin dikkatini çekmemektedir. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve yöntemlerin çeşitlenmesi müspet olarak değerlendirilmekle beraber, bilgi kirliliğini de ortaya
koymakta, bir açıdan, hoca talebe ilişkisine yeni bir veçhe vererek bu ilişkiyi zedelemekte
ve verimli öğrenme süreçleri bazı açılardan zorlaşmaktadır. Daha önce
karşılaşmadığımız nice benzer sorunlar bizi daha dinamik, daha etkin bir koordinasyona
yöneltmiştir ve bizler de bunun için bir dizi yetki devri süreçlerini başlattık."
Yeni üniversite yapılanmaları, programların belirlenmesi ve kontenjan kararlarının alınmasında farklı paydaşların görüşlerini alarak yükseköğretim
sistemi için en iyisine ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:
"Bu sene yükseköğretim tarihimizde ilk defa üniversite kontenjanları, ilgili bakanlık,
kamu kurumları ve özel sektörün de katılımı ve katkısıyla ortak akılla kararlaştırıldı.
Sonuç olarak hem örgün hem açık öğretim, hem birinci öğretim hem
ikinci öğretim, hem devlet hem vakıf üniversiteleri, hem lisans hem ön lisans programlarında
bütün başlıklarda uzun yıllardır görülmeyen bir iyileşme sağlandı. Bu
başarının altında YÖK'ün gelişen analiz kabiliyeti ve yetkinliği ve daha rasyonel
politika izlemesinin de önemi büyüktür."
- Doktora bursu ile 4 bin öğrenci eğitim alıyor
Saraç, Yükseköğretim Kalite
Kurulu tarafından değerlendirme sürecinden geçen üniversite sayısının 2016'da 20 iken bu sayının bugün itibarıyla 160'a ulaştığını vurguladı.
YÖK 100/2000 Projesi'ne ilişkin de bilgiler veren Saraç, "Programda bugün itibarıyla 4 bin civarında öğrencimiz var. Bu seneden itibaren
program ilk mezunlarını vermeye başladı. Bu gençlerin bir kısmı şu an Külliye'de
aramızdalar. Onlardan geleceğin bilim hayatının şekillendirilmesinde beklentilerimiz
çok yüksek." diye konuştu.
Çin, Japonya, Kore, Amerika ve Avrupa'nın önünde de Türkiye'deki gibi nitelikli doktora konusunun bulunduğuna işaret eden Saraç, "Merkezi planlamanın avantajlarını
çok iyi kullanarak, bu yarışta oldukça ciddi mesafeler katettiğimizi düşünüyoruz." dedi.
Üniversitelerin tek tip olduğu günlerin geride kaldığını ve çeşitlilik kazanmaya başladığını aktaran Saraç, "Bu akademide yıllarca konuşulan önemli bir hayalin tahakkukudur. YÖK'ün başlatmış olduğu girişimler ile yasal bir zemine de kavuşan
çeşitlilik, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma yürüyen, ete kemiğe bürünen bir
projedir artık." ifadelerini kullandı.
Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmayı iki ana koldan yürüttüklerine değinen Saraç, araştırma üniversitelerinin performanslarını yakında kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.
- "Uluslararası öğrenci sayısında sıçrama yaşandı"
YÖK Başkanı Saraç, bir ülkenin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasının sadece ekonomik
bir mesele olmadığını, o ülkenin uluslararası görünürlüğü ve etkinliğine de katkı sağladığını anlattı.
"Hedef odaklı uluslararasılaşma" projesinin de bu kapsamda başarıyla devam ettiğini dile getiren Saraç, "4,5-5 yılda YÖK Başkanı ve ilgili bakanlar
arasında imzalanan protokol ve anlaşma sayısı önceki 32 yılda imzalanan anlaşma
sayısının iki katından daha fazla. Bu anlaşmalar üniversitelerimizin tanınırlığını ve
uluslararası öğrenci sayısını artırdı. Ortak diploma programlarında da büyük bir artış sağlandığı." şeklinde konuştu.
Göreve geldiğinde 48 bin olan uluslararası
öğrenci sayısında bir sıçrama yaşandığını aktaran Saraç, "Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı çekmek için önümüzdeki
günlerde yeni düzenlemeleri de başlatacağız. Study in Turkey projesi ile
üniversitelerimizin yurt dışında tanıtımında farklı bir üsluba geçeceğiz." ifadesini kullandı.
21'inci yüzyılın hakim gücü endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile insan hayatının tüm
noktalarında süreklilik gösteren değişkenliklerin ve akışkanlıkların oluştuğuna işaret eden Saraç, alışık olunan durağan bir sistemden daha dinamik sistemlere geçildiğini anlattı.
Saraç, Yükseköğretim Kurulu olarak bu süreçlerle ilgili birçok çalışma başlattıklarını, "Dijital Dönüşüm programı"nın bunlardan biri olduğunu dile getirerek, "Bu projeyi Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki
16 üniversitemizde başlattık. Bu proje ile bu yıl 36 bin öğrencimiz ve 3 bin 112
öğretim elemanımız merkezi bir planlama ile eğitim aldılar. Böylece, dijital dünyanın
algoritmasına aşina bir işgücü yetiştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- "İş hayatı için gerekli görülen temel yeteneklerin yüzde 41'i değişecek"
Saraç, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 yılı "İşlerin Geleceği" raporuna göre, yüksek
hızlı mobil internet, yapay zeka, bulut teknolojilerinin ve büyük veri analizlerinin
adaptasyonunun, iş dünyasını hızlı, derinden ve yaygın olarak etkilediğinin net olarak
ortaya konulduğunu anlattı.
Böylece birçok yeni meslek tanımının hayata girdiğinin altını çizen Saraç, daha önce ayrışmış alanların artık hep birlikte geliştiğini ve birbirlerini güçlendirdiğini anlattı ve buna örnek olarak yapay zekayı gösterdi.
Saraç, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün etkilerinin birçok yeni meslek alanlarının oluşmasına
veya mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına neden olduğunu vurguladı.
Saraç, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Türk iş dünyasında,
iş hayatı için gerekli görülen temel yeteneklerin yüzde 41'inin 2020 itibarıyla değişeceği ifade ediliyor. Türkiye'de yükseköğretim politikalarını yürüten kurum
olarak biz de yetiştirdiğimiz gençlerin kariyer yollarında daha başarılı olmaları
ve ülkenin ekonomik ve sosyal refahına katkı koyabilmelerini önemsiyoruz.
Bu süreçler dikkate alınarak bu yıl yeni mesleklere dair 7 üniversitemizde bazı programlar açtık. YÖK olarak geleceğin
meslekleri ile ilgili uluslararası bir kongreyi Kasım ayında gerçekleştireceğiz.
Önümüzdeki seneye çok daha hazırlıklı bir şekilde gireceğiz. YÖK olarak dünyanın
gittiği yere bakarak ülkemizi, ihtiyaç duyduğu yeni meslek programları ve hayat
boyu öğrenme konsepti ile tanıştıracağız."
- "Yükseköğretimde bir devrim olacak"
11. Kalkınma Planı'nın yükseköğretim tarihinde örneği görülmemiş nitelikte yükseköğretim
ile ilgili pek çok olumlu düzenlemeleri öngördüğünü ifade eden Saraç, bu düzenlemelerdeki başlıkları özetleyerek, "Bu plandaki yönlendirmeler gerçekleştiğinde yükseköğretimde
bir devrim olacak ve Türk yükseköğretimi hakkettiği yeri kazanacaktır." dedi.
Saraç, konuşmasını, "Artık YÖK, toplumun talepleri ve değerlerine direnen, siyasete yön vermeye çalışan,
otoriter, aşırı merkeziyetçi kimliğinden bütünüyle uzaklaşarak milletinin değerleri
ile bütünleşmiş, ülkesinin kalkınmasına katkı sağlamaya çalışan, yetki paylaşımına
önem veren, dış paydaşların görüşlerini kararlarına yansıtan ve yükseköğretim ile
ilgili politikalar üreten bir kurum halini almıştır." sözleriyle tamamladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum