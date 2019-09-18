Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Dijital Dönüşüm programı kapsamında bu yıl 36 bin öğrenci ve 3 bin 112 öğretim elemanının merkezi bir planlama ile eğitim aldığını belirterek, "Böylece, dijital dünyanın algoritmasına aşina bir iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi. Saraç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, üniversitelerin bilgiyi üreten, ülkenin teknolojik altyapısına kaynaklık eden kurumlar olma yolunda desteklendiğini belirtti. Yükseköğretimde gerek uygulama gerekse mevzuattan kaynaklanan sorunların giderilmeye çalışıldığını söyleyen Saraç, bu iyileştirmelerin sonuçlarının tüm sistemde görülmeye

başladığını kaydetti. Saraç, Türkiye'nin bugün dünyada küresel bir aktör olarak büyük bir yarışın içinde ve bu yarışı önde sürdürme kararlılığında olduğuna işaret ederek, "Bu yarışın öncü kurumları olan üniversitelerimiz

dünya akademisini ve bilim hayatını, ülkemizin önceliklerini ve kültürel

kodlarını dikkatle takip etmektedirler.

Her türlü sömürüye karşı savaşan bir ülkenin yükseköğretim sisteminin, akademinin

tüm alanlarında, tekrarlayan değil üreten olması gerektiğinin bilincindeyiz.

Anadolu'nun her köşesindeki üniversitelerimizi, eğitimin yanı sıra topluma hizmet

noktasında da işlev görebilmeleri için, YÖK olarak devletimizin diğer kurumları ile

birlikte tüm imkanlarımızla desteklemekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin takip ettiği politikalarla dünyanın pek çok yerinde ezilen, sömürülen

halklar için umut ışığı durumunda olduğunu belirten Saraç, "Bunu sürdürebilmek ise ancak teknoloji

üreten ülke olmakla mümkündür. Bu güç üniversitelerimizin ve diğer tüm

bilimsel araştırma altyapılarımızın üstlendikleri tarihi rolün bilincinde olmaları ile

mümkündür. Biz YÖK olarak gerekli kurumsal desteği sağlamakla mükellef olduğumuzun

bilincindeyiz. Aynı zamanda yetiştirdiğimiz her öğrencinin bu ülke için

çalışmanın, üretmenin kutsallığına inanç duyarak yetişmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Saraç, Türk bilim insanlarının uluslararası akademik örgütlenmelerde önemli roller

üstlendiğini, uluslararası projelerde çalıştığını ve Türkiye'nin dünya akademisinde etkin

ve verimli çalışmalara imza atan bir ülke olma yolunda ilerlediğini dile getirdi. Değişen dünyada yükseköğretimin ve hedeflenen çıktılarının da değiştiğine işaret eden Saraç, şöyle konuştu: "Bugünün meslek tanımları, geleceğin teknolojileri

dizayn edilirken artık yetersiz kalmakta, durağan öğrenme biçimleri yeni

nesillerin dikkatini çekmemektedir. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve yöntemlerin çeşitlenmesi müspet olarak değerlendirilmekle beraber, bilgi kirliliğini de ortaya

koymakta, bir açıdan, hoca talebe ilişkisine yeni bir veçhe vererek bu ilişkiyi zedelemekte

ve verimli öğrenme süreçleri bazı açılardan zorlaşmaktadır. Daha önce

karşılaşmadığımız nice benzer sorunlar bizi daha dinamik, daha etkin bir koordinasyona

yöneltmiştir ve bizler de bunun için bir dizi yetki devri süreçlerini başlattık."

Yeni üniversite yapılanmaları, programların belirlenmesi ve kontenjan kararlarının alınmasında farklı paydaşların görüşlerini alarak yükseköğretim

sistemi için en iyisine ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Saraç, şunları kaydetti: "Bu sene yükseköğretim tarihimizde ilk defa üniversite kontenjanları, ilgili bakanlık,

kamu kurumları ve özel sektörün de katılımı ve katkısıyla ortak akılla kararlaştırıldı.

Sonuç olarak hem örgün hem açık öğretim, hem birinci öğretim hem

ikinci öğretim, hem devlet hem vakıf üniversiteleri, hem lisans hem ön lisans programlarında

bütün başlıklarda uzun yıllardır görülmeyen bir iyileşme sağlandı. Bu

başarının altında YÖK'ün gelişen analiz kabiliyeti ve yetkinliği ve daha rasyonel

politika izlemesinin de önemi büyüktür." - Doktora bursu ile 4 bin öğrenci eğitim alıyor Saraç, Yükseköğretim Kalite

Kurulu tarafından değerlendirme sürecinden geçen üniversite sayısının 2016'da 20 iken bu sayının bugün itibarıyla 160'a ulaştığını vurguladı. YÖK 100/2000 Projesi'ne ilişkin de bilgiler veren Saraç, "Programda bugün itibarıyla 4 bin civarında öğrencimiz var. Bu seneden itibaren

program ilk mezunlarını vermeye başladı. Bu gençlerin bir kısmı şu an Külliye'de

aramızdalar. Onlardan geleceğin bilim hayatının şekillendirilmesinde beklentilerimiz

çok yüksek." diye konuştu.

Çin, Japonya, Kore, Amerika ve Avrupa'nın önünde de Türkiye'deki gibi nitelikli doktora konusunun bulunduğuna işaret eden Saraç, "Merkezi planlamanın avantajlarını

çok iyi kullanarak, bu yarışta oldukça ciddi mesafeler katettiğimizi düşünüyoruz." dedi. Üniversitelerin tek tip olduğu günlerin geride kaldığını ve çeşitlilik kazanmaya başladığını aktaran Saraç, "Bu akademide yıllarca konuşulan önemli bir hayalin tahakkukudur. YÖK'ün başlatmış olduğu girişimler ile yasal bir zemine de kavuşan

çeşitlilik, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma yürüyen, ete kemiğe bürünen bir

projedir artık." ifadelerini kullandı. Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmayı iki ana koldan yürüttüklerine değinen Saraç, araştırma üniversitelerinin performanslarını yakında kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi. - "Uluslararası öğrenci sayısında sıçrama yaşandı" YÖK Başkanı Saraç, bir ülkenin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasının sadece ekonomik

bir mesele olmadığını, o ülkenin uluslararası görünürlüğü ve etkinliğine de katkı sağladığını anlattı.

"Hedef odaklı uluslararasılaşma" projesinin de bu kapsamda başarıyla devam ettiğini dile getiren Saraç, "4,5-5 yılda YÖK Başkanı ve ilgili bakanlar

arasında imzalanan protokol ve anlaşma sayısı önceki 32 yılda imzalanan anlaşma

sayısının iki katından daha fazla. Bu anlaşmalar üniversitelerimizin tanınırlığını ve

uluslararası öğrenci sayısını artırdı. Ortak diploma programlarında da büyük bir artış sağlandığı." şeklinde konuştu. Göreve geldiğinde 48 bin olan uluslararası

öğrenci sayısında bir sıçrama yaşandığını aktaran Saraç, "Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı çekmek için önümüzdeki

günlerde yeni düzenlemeleri de başlatacağız. Study in Turkey projesi ile

üniversitelerimizin yurt dışında tanıtımında farklı bir üsluba geçeceğiz." ifadesini kullandı. 21'inci yüzyılın hakim gücü endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile insan hayatının tüm

noktalarında süreklilik gösteren değişkenliklerin ve akışkanlıkların oluştuğuna işaret eden Saraç, alışık olunan durağan bir sistemden daha dinamik sistemlere geçildiğini anlattı.

Saraç, Yükseköğretim Kurulu olarak bu süreçlerle ilgili birçok çalışma başlattıklarını, "Dijital Dönüşüm programı"nın bunlardan biri olduğunu dile getirerek, "Bu projeyi Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki

16 üniversitemizde başlattık. Bu proje ile bu yıl 36 bin öğrencimiz ve 3 bin 112

öğretim elemanımız merkezi bir planlama ile eğitim aldılar. Böylece, dijital dünyanın

algoritmasına aşina bir işgücü yetiştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "İş hayatı için gerekli görülen temel yeteneklerin yüzde 41'i değişecek" Saraç, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 yılı "İşlerin Geleceği" raporuna göre, yüksek

hızlı mobil internet, yapay zeka, bulut teknolojilerinin ve büyük veri analizlerinin

adaptasyonunun, iş dünyasını hızlı, derinden ve yaygın olarak etkilediğinin net olarak

ortaya konulduğunu anlattı. Böylece birçok yeni meslek tanımının hayata girdiğinin altını çizen Saraç, daha önce ayrışmış alanların artık hep birlikte geliştiğini ve birbirlerini güçlendirdiğini anlattı ve buna örnek olarak yapay zekayı gösterdi.

Saraç, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün etkilerinin birçok yeni meslek alanlarının oluşmasına

veya mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına neden olduğunu vurguladı. Saraç, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: "Türk iş dünyasında,

iş hayatı için gerekli görülen temel yeteneklerin yüzde 41'inin 2020 itibarıyla değişeceği ifade ediliyor. Türkiye'de yükseköğretim politikalarını yürüten kurum

olarak biz de yetiştirdiğimiz gençlerin kariyer yollarında daha başarılı olmaları

ve ülkenin ekonomik ve sosyal refahına katkı koyabilmelerini önemsiyoruz. Bu süreçler dikkate alınarak bu yıl yeni mesleklere dair 7 üniversitemizde bazı programlar açtık. YÖK olarak geleceğin

meslekleri ile ilgili uluslararası bir kongreyi Kasım ayında gerçekleştireceğiz.

Önümüzdeki seneye çok daha hazırlıklı bir şekilde gireceğiz. YÖK olarak dünyanın

gittiği yere bakarak ülkemizi, ihtiyaç duyduğu yeni meslek programları ve hayat

boyu öğrenme konsepti ile tanıştıracağız." - "Yükseköğretimde bir devrim olacak"