HABER

Yükseköğretim Kalite Kuruluna öğrenci üye seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyeliğine seçilen öğrenci üyeyle ilk toplantı gerçekleştirildi.Yükseköğretim Kalite Kuruluna öğrenci üye belirlenmesine ilişkin ilke ve esaslar kapsamında Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından talep edilen öğrenci üye adayları arasından seçilen Berk Er, Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitimine devam ediyor.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) üyeliğine seçilen öğrenci üyeyle ilk toplantı gerçekleştirildi.
Yükseköğretim Kalite Kuruluna öğrenci üye belirlenmesine ilişkin ilke ve esaslar kapsamında Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından talep edilen öğrenci üye adayları arasından seçilen Berk Er, Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitimine devam ediyor. YÖKAK, öğrenci üyeyle ilk toplantıyı gerçekleştirdi.
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yükseköğretim kurumlarının amacı içinde bulunduğumuz çağın gereksinimlerine uyum gösteren ve dünyanın her yerinde ayakları üstünde durabilecek mezunlar yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, bu sistemin merkezinde yer almaktadır. Biz de öğrenci üye seçerek, talep ve beklentilerin ne yönde olduğunu görmek istiyoruz. Öğrenci üyeden en büyük beklentimiz yükseköğretim kurumlarında okuyan bütün öğrenciler ile aramızda bir köprü görevi görmesidir” ifadelerini kullandı.
Öğrenci üye, öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından beklenti ve taleplerini YÖKAK’a aktaracak, kurul ile öğrenciler arasında bir iletişim ağı kuracak. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, mesleki bilgi ve yeterlilikleri nasıl kazanmaları konusunda öğrencilere rehberlik edecek. Öğrenci üyenin ayrıca YÖKAK tarafından yürütülen ve kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında oluşturulan değerlendirici takımları için öğrenci değerlendirici havuzu oluşturulması adına da katkı sağlaması bekleniyor.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
'2030'da Türkiye'de su kıtlığı yaşanabilir''2030'da Türkiye'de su kıtlığı yaşanabilir'
Denize giren köpeği için canından oluyorduDenize giren köpeği için canından oluyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Bayram yoğunluğu! Akın ettiler

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Doğa tutkunları akın akın buraya gidiyor

Doğa tutkunları akın akın buraya gidiyor

Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

'Türkiye'nin çatısı'na göç başladı

'Türkiye'nin çatısı'na göç başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.