HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yükseköğretim Kurulu'ndan "diploma sahteciliği" konusunda yazılı açıklama geldi

Yükseköğretim Kurulu'ndan "diploma sahteciliği" konusunda yazılı açıklama geldi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.09.2024 11:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yer alan "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ayrıca diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarların titizlikle incelendiğini ve gerekli görülen durumlarda bunun adli ve idari mercilere bildirildiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu'ndan "diploma sahteciliği" konusunda yazılı açıklama geldi

Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelemekte ve gerekli gördüğü durumlarda yasal işlemlerin tesis edilmesi için söz konusu sahtecilikleri adli ve idari mercilere bildirmektedir." ifadesine yer verildi.

Ekran görüntüsü 2024-09-05 114904

"Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari işlem cezaları uygulanmaktadır." bilgisi verilen açıklamada, ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli mercilerin bilgilendirildiği aktarıldı.

Ekran görüntüsü 2024-09-05 114842

KAREKODA TANIMLI

Muhtemel sahteliklerin önüne geçmek için yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasını sağlayan YÖK'ün, bütün kurum ve kuruluşlara e-Devlet kapısı üzerinden belge doğrulaması (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) yapma imkanı verdiği belirtilen açıklamada, Kurul tarafından verilen karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki "denklik sorgulama" ekranından doğrulamasının yapılabildiği kaydedildi.
(AA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
YÖK açıklama diploma
En Çok Okunan Haberler
Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı! Önüne kırdı, tokat attı, küfretti...

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı! Önüne kırdı, tokat attı, küfretti...

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk yorum

Kaş'taki ocakbaşının şikayetlere verdiği yanıtlar olay oldu

Kaş'taki ocakbaşının şikayetlere verdiği yanıtlar olay oldu

Yer: Yalova! İşlemi yapılmayınca gözü döndü: Aracıyla bankaya dalıp...

Yer: Yalova! İşlemi yapılmayınca gözü döndü: Aracıyla bankaya dalıp...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.