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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Prof.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ÖSYM'nin yeni sınav takvimine ilişkin bilgi verdi.

Aygün'nün paylaşımı şu şekilde: "2019-YKS 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim."

ANKARA (DHA)

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