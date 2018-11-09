Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ÖSYM'nin yeni sınav takvimine ilişkin bilgi verdi.
Aygün'nün paylaşımı şu şekilde: "2019-YKS 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim."
ANKARA (DHA)
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