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Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

IHAAW171417-SIY/20-02-2019 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi. 20.02.2019 17:14:17 TSI NNNN

IHAAW171417-SIY/20-02-2019

- Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.

20.02.2019 17:14:17 TSI
NNNN

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