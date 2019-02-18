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Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (1) - "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır" - "Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz" - "Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir"

AĞRI (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını bildirdi.

Oktay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmasına, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin ülkeye kazandırılmasında her zaman öncü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara ileterek başladı.

18. yüzyılda başlayan teknolojik gelişim serüveninin 19. yüzyılda büyük sanayi devrimine damgasını vurarak bugün yaşanan modern hayatın doğmasına neden olduğunu ifade eden Oktay, elektrik ile endüstrinin dönüşümünü içeren bu serüvenin günlük hayatın her alanına sirayet ettiğini vurguladı.

Oktay, 21. yüzyılın başlarından itibaren bilim ve teknolojinin iç içe girmesinin devletlerin de politikalarını bilim ve teknolojiye endekslemesine neden olduğunu anlattı.

- Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye

Dünyada yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik ve kuantum gibi alanlarda yeni teknolojik ilerlemelerin konuşulduğunu anlatan Oktay, "Almanya'da Endüstri 4.0, Japonya'da Toplum 5.0, ABD'de 4. Devrim gibi adlar verilen bu dönemin ülkemizdeki karşılığı Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye'dir. Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitimden bilişim teknolojilerine kadar her alanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Bu sorumluluklarımızın bilinciyle tüm bu süreçlerin gerektirdiği mevzuat çalışmalarını da yaparak, ülkemizin dijitalleşme standartlarını belirliyoruz." diye konuştu.

Oktay, Dünya Ekonomik Forumu'nun hesaplarına göre gelecek 10 yılda dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ekonomiye etkisinin yaklaşık 100 trilyon dolar tutarında olacağını dile getirdi.

Bu çerçevede, Türkiye'nin dönüşüm alanında rekabetçi konuma gelmesi için tam bir seferberlik halinde yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye gayret ettiklerine dikkati çeken Oktay, bu gayretlerde üniversitelerin öncü rol üstlenmelerinin ve önden gitmelerinin gerektiğini aktardı.

- e-Devlet

Kamu, özel sektör ve toplumsal hayatın her aşamasında dijitalleşmenin sağlanabilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve TÜRKSAT gayretli çalışmalar yapmaktadır. Kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizin en önemli yapı taşlarından birisidir.

Bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdık. Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlete entegre ettik. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E- Devlet Versiyon 1.0'ı yüzde 90'ın üzerinde tamamladık. Yıl sonunda ilk versiyonu tamamlayacağız. Önceden ilan ettiğimiz bir olaydı. Biz söz verirsek yaparız. Bugün de yine basit gibi gözüken elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri... Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir. Pilot çalışmalarına başladık ve inşallah bunu tüm illerimize de çok hızlı bir şekilde de yaymış olacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

- Beyan esaslı hizmet

Oktay, devlet olarak vatandaşın beyanını esas alan, belgesiz ve hızlı hizmet sunumuna odaklandıklarını bildirdi.

Bundan sonraki aşamada kamu hizmetleri sisteminin bütününü akıllılaştırmaya, yani kamuda dijital dönüşüm için, dijital Türkiye'yi tüm boyutlarıyla gerçekleştirmeye yönelik adımları attıklarını anlatan Oktay, bu alanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve tüm bakanlıkların üzerlerine düşeni yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, bu süreci çok yakından takip ettiklerini ve yönettiklerini kaydetti.

- "Vatandaşlarımızın bilgilerini özenle korumaya devam ediyoruz"

Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve uhdesinde olan hiçbir belgeyi vatandaştan talep etmeden sadece vatandaşın beyanını esas alarak hizmet vereceklerine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Öncelikle kamudaki tüm sistemlerin birbirleriyle tam olarak entegrasyonunu tamamlayıp, sonrasında yapay zeka dahil tüm ileri teknolojileri etkili bir şekilde uygulayarak kamuda etkinliği artıracağız. Tabii bütün bunların hayata geçirilmesinde güvenlik olmazsa olmazımızdır. Verilerin kolaylıkla bize karşı kullanılan bir silaha dönüşebileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle veri mahremiyetine büyük önem veriyor, vatandaşlarımızın verilerini, bilgilerini özenle korumaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, ulusal ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına dönük çalışmalar yaparak veri altyapılarının korunmasını da sağlıyoruz. Siber güvenlik olmazsa olmazımızdır. Üniversitelerimizi bu alanda da öncü olmaya ve çalışmalarıyla daha fazla katma değer üretmeye davet ediyorum."

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı

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