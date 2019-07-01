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"Yükseköğretime Bakış 2019: İzleme ve Değerlendirme Raporu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Hazırladığımız raporla, yükseköğretim ve bilim politikalarının daha fazla tartışılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz" - "Uluslararası kuruluşların standartları kullanılarak ve veri temelli analiz ilkesi gözetilerek hazırlanan yükseköğretim izleme raporlarımızın daha etkin, verimli ve kaliteli bir yükseköğretim sisteminin tesis edilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz"

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hazırladıkları "Yükseköğretime Bakış 2019: İzleme ve Değerlendirme Raporu" ile yükseköğretim ve bilim politikalarının daha fazla tartışılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Memur-Sen binasında düzenlenen toplantıda, Eğitim-Bir-Sen tarafından yükseköğretime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, öğretim elemanları, eğitim ortamları, yükseköğretim finansmanı, üniversitelerin akademik ve yenilikçi performansları olmak üzere 6 ana başlıkta hazırlanan "Yükseköğretime Bakış: 2019 İzleme ve Değerlendirme Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşması yapan Yalçın, eğitim sisteminin sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koymayı önemli bulduklarını söyledi.

Eğitim gibi insanı, bilinci, kültürü, tarihi ve geleceği değiştirme potansiyeli bulunan bir olgudaki aksaklıklara kayıtsız kalmanın kendileri için seçenek olmadığını dile getiren Yalçın, "Görüyorsan sorumlusun." prensibiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Yalçın, eğitim sistemini çok yönlü izlemenin, değerlendirmenin ve veriye dayalı çözüm önerileri sunmanın büyük bir ihtiyaç olduğuna inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitime ilişkin odak analizler, araştırmalar, raporlar hazırlayıp projeler yürütürken, veriye dayalı bilimsel bir bakış açısıyla çalışma hayatının ve eğitim sisteminin temel sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alıyor, yerelin birikimiyle dışımızdaki dünyanın müktesebatını uygun şekilde birleştirerek çözüm önerileri sunuyoruz. Ancak bu şekilde insanlık tecrübesini kucaklayacak bir model geliştirmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Eğitim sistemimizin verimliliğinin ve etkinliğinin izlenmesi, sorunlarımızın sağlıklı zeminde konuşulabilmesi için 2016'dan itibaren eğitime ilişkin izleme ve değerlendirme raporları yayımlıyoruz. Bu raporlarımızı İngilizceye de çevirerek, uluslararası aktörlerin ve araştırmacıların istifadesine sunduk."

Etkin, verimli ve kaliteli yükseköğretim sisteminin tesisine yardımcı olmak amacıyla 3 yıldır düzenli yayımladıkları bu çalışmayı önemsediklerini anlatan Yalçın, "Hazırladığımız 'Yükseköğretime Bakış 2019: İzleme ve Değerlendirme Raporu' ile yükseköğretim ve bilim politikalarının daha fazla tartışılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Uluslararası kuruluşların standartları kullanılarak ve veri temelli analiz ilkesi gözetilerek hazırlanan yükseköğretim izleme raporlarımızın daha etkin, verimli ve kaliteli bir yükseköğretim sisteminin tesis edilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Eğitim-Bir-Sen çözümlerle güçlenen bir sendika"

Dünyada sendikaların genelde sorunları alt alta sıraladığına, çözümlere ilişkin farkındalık üretmediğine işaret eden Yalçın, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in bu mantalitenin dışında politika izlediğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen'in çözümlerle güçlenen bir sendika olduğunu vurgulayan Yalçın, sendikanın sorunlardan beslenmediğini anlattı.

Yükseköğretim sisteminin daha etkin, verimli ve kaliteli çalışması için bazı temel konulara dikkati çeken Yalçın, "Türkiye'nin genç nüfusuna sunulan yükseköğretim imkanları artırılmalıdır. Yükseköğretim sisteminin etkin izleme ve değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Açık öğretimin yükseköğretim sistemi içindeki payı azaltılmalıdır. Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine özel önem verilmelidir. Türkiye'de yükseköğretime ayrılan bütçe artırılmalıdır. Genç işsizliğini azaltmak için daha etkin politikalar takip edilmelidir." diye konuştu.

Raporun, yükseköğretim ve bilim çevrelerine, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili taraflar ile yükseköğretim öğrencileri, çalışanları ve araştırmacılarına faydalı olacağına inandığını belirten Yalçın, raporun hazırlanmasında emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Yalçın, yükseköğretime ilişkin müstakil araştırma ve analizlerinin yayımlanacağını da bildirdi.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, YÖK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi eğitim danışmanı Doç. Dr. Zafer Çelik ve ilgililer katıldı.

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Yükseköğretime Bakış 2019: İzleme ve Değerlendirme Raporu

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