Yüksekokul mezunu boya ustası 15 yıl sonra fakülteyi kazandı

Isparta'da 15 yıl önce 2 yıllık yüksekokulu bitiren boya ustası 41 yaşındaki Mehmet Alpoğuz, Dikey Geçiş Sınavı'ndan (DGS) yeterli puanı alarak Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleşmeyi başardı.

Batıkent Mahallesi'nde yaşayan ve boyacılık yapan Alpoğuz, 2004'te Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünü bitirdi.

Bu süreçte boyacılık işine devam eden Alpoğuz, üniversite kazanıp bilgisayar mühendisliği okumak için bir yandan da ders çalıştı. Halk arasında "sosyete boyacısı" olarak bilinen Alpoğuz, müşterilerinin talebi üzerine "Mobil Usta" programını geliştirdi.

Girdiği DGS'den yeterli puanı alarak, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleşen Alpoğuz, 41 yaşında hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Alpoğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mobil Usta" uygulamasını geliştirdikten sonra bilgisayar mühendisliğini kazanmak için çok çalıştığını söyledi.