HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüksekova beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Yüksekova beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

23.12.2020 09:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yüksekova beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti adeta beyaza bürüdü. Gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam etkisini süren kar yağışı, sabah saatleri itibariyle ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı ve yoğun sisle beraber özellikle ilçenin İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyreden sürücüler ilerlemekte zorlandı.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede sürücülerin ve vatandaşların mağdur olmaması içinde Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

1

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

2

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Yaptıkları polisi bile şaşırttı: Bakın nasıl kaçmaya çalıştılarYaptıkları polisi bile şaşırttı: Bakın nasıl kaçmaya çalıştılar
Uzman erbaş başvuruları devam ediyor!Uzman erbaş başvuruları devam ediyor!

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Bakan Koca'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı ne kadar? Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Bilardo salonunda polisi bile şaşırtan 'şalterli kaçış'

Yaptıkları polisi bile şaşırttı: Bakın nasıl kaçmaya çalıştılar

Kağıt toplayanlar çöpte bir erkek bebeği buldu! Anne ve erkek arkadaşı gözaltında

Kağıt toplayanlar çöpte bir erkek bebeği buldu!

'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diyen Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.