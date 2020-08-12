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  4. Yüksekova’da bir köy koronavirüs bedeniyle karantinaya alındı

Yüksekova’da bir köy koronavirüs bedeniyle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 20:57 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı bir köy, 5 kişide koronavirüs çıkması üzerine karantinaya alındı.

Yüksekova’da bir köy koronavirüs bedeniyle karantinaya alındı

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde, koronavirüs çıkmasıyla köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

KÖY GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Yürekli köyünde 5 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını ifade edilerek, "İlçemize bağlı Yürekli köyünde, bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla Yürekli köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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