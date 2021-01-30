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  4. Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı

Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı

30.01.2021 22:56 | Son Güncelleme:
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Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan nedeniyle yolu kapanan Dağdibi köyünde mahsur kalan kalp hastası Tatar İrinç (74), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde oturan Tatar İrinç, akşam saatlerinde rahatsızlandı. İrinç'in yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanması yüzünden köye ulaşamadı.

Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşamaması üzerine Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Şantiye Şefliliği Karla mücadele ekipleri ile iletişime geçildi. Hastaya ulaşmak için karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler 2 saatlik bir çalışma sonucunda eve ulaşarak kalp hastası Tatar İrinç'i ambulansa bindirilerek, tedavi için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Köye gelen ekiplere teşekkür eden hasta yakını Siyacan Orbey, "Kar yağışı nedeniyle yolumuz kapandı. Sabah saatlerinde durumu 112’ye ve Yüksekova şantiye şefliğine bildirdik. Yaklaşık 2 saat süren bir çalışma ile köye ulaştılar. Allah devletimize zeval vermesin. Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak hastamızı alıp, hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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