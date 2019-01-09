Yüksekova'da okulların tatil edildiğinden habersiz yola çıkınca...

Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle Van’ın Edremit, Tuşba, İpekyolu, Çatak, Bahçesaray ve Başkale ile Bitlis’in Adilcevaz ile Hakkari il geneli ile Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

YÜKSEKOVA’DA OKULLAR TATİL

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. İlçede ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. Okulların tatil olduğundan habersiz servis minibüsüyle yola çıkan öğretmenler ise zor anlar yaşadı.

METEOROLOJİ'DEN VAN VE HAKKARİ İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların öğle saatlerine kadar Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2-4 derece düşeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.