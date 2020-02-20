Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kar tünellerinden girip çıkıyor!

Yüksekova'daki Akçalı köyünde vatandaşlar, kar altında kalan evlerine açtıkları kar tünelleri ile girip çıkabiliyor. Bazı vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, bazıları da açtıkları tünellerin önünde poz vererek fotoğraf çektiriyor.