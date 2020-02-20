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  4. Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kar tünellerinden girip çıkıyor!

Yüksekova'da vatandaşlar evlerine kar tünellerinden girip çıkıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Türkiye'de bazı iller kar görmeden kış aylarını geçirirken doğu kesimlerinde çetin kış şartları hala devam ediyor. Öyle ki Hakkari'de 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle bölge sakinleri evlerine girmek için kar tünelleri kazmak zorunda kalıyor.

Yüksekova'daki Akçalı köyünde vatandaşlar, kar altında kalan evlerine açtıkları kar tünelleri ile girip çıkabiliyor. Bazı vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, bazıları da açtıkları tünellerin önünde poz vererek fotoğraf çektiriyor.

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan Akçalı köyündeki bazı aileler, açtıkları kar tünelinden geçerek evlerine girip, çıkıyor.
Ağır kış koşullarının yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağan kar, hayatı durma noktasına getirirken, kardan dolayı ilçeye bağlı Akçalı Köyü'ndeki tek katlı evler kara gömüldü.
Kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan aileler, kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı.
Komşular arasındaki ulaşımın da kar tünelleriyle sağlandığı köyde, bazı vatandaşlar kazılan tünelde kameraya poz verdi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Yüksekova Hakkari kar

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