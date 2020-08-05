Yüksekova'daki kazada kahreden detay! Düğün hazırlığı yapıyorlarmış

Gezmek için Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesine giderken bulundukları aracın uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybeden Çimen Özçük, Semra Varol, Meryem Renda, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Aysun Er'in acı haberi Yüksekova’yı yasa boğdu. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er (31) ile fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olan Savaş Bayram'ın (32) düğün planlarını salgın nedeniyle erteledikleri ortaya çıktı. Çeyizini hazırlayan Er ile yaşamlarını birleştirecekleri evi kiralayıp döşeyen Bayram'ın, normalleşme sürecinin de başlamasıyla bayramdan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Göllerbaşı bölgesine pikniğe giderken hayatlarını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Savaş Bayram’ın ağabeyi Fesih Bayram, “Kardeşim gece saat 00.00’a kadar benimle beraberdi. Pikniğe gideceğini bana söylememişti ama aileye demişti. Sözlüsüyle ve diğer arkadaşlarıyla gitmiş ve trafik kazası geçirdiğini öğrendik. Hastaneye gittik, önce Savaş’ın bir şeyinin olmadığını söylediler, ondan sonra o bölgenin komutanı geldi ve ondan öğrendik. Sanırım gittikleri yoldan araçları yuvarlanmış ve hayatlarını kaybediyorlar” dedi.