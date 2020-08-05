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  4. Yüksekova'daki kazada kahreden detay! Düğün hazırlığı yapıyorlarmış

Yüksekova'daki kazada kahreden detay! Düğün hazırlığı yapıyorlarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Yüksekova'daki kazada kahreden detay! Düğün hazırlığı yapıyorlarmış

Gezmek için Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesine giderken bulundukları aracın uçuruma düşmesi sonucu hayatını kaybeden Çimen Özçük, Semra Varol, Meryem Renda, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Aysun Er'in acı haberi Yüksekova’yı yasa boğdu. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Aysun Er (31) ile fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olan Savaş Bayram'ın (32) düğün planlarını salgın nedeniyle erteledikleri ortaya çıktı. Çeyizini hazırlayan Er ile yaşamlarını birleştirecekleri evi kiralayıp döşeyen Bayram'ın, normalleşme sürecinin de başlamasıyla bayramdan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Göllerbaşı bölgesine pikniğe giderken hayatlarını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Savaş Bayram’ın ağabeyi Fesih Bayram, “Kardeşim gece saat 00.00’a kadar benimle beraberdi. Pikniğe gideceğini bana söylememişti ama aileye demişti. Sözlüsüyle ve diğer arkadaşlarıyla gitmiş ve trafik kazası geçirdiğini öğrendik. Hastaneye gittik, önce Savaş’ın bir şeyinin olmadığını söylediler, ondan sonra o bölgenin komutanı geldi ve ondan öğrendik. Sanırım gittikleri yoldan araçları yuvarlanmış ve hayatlarını kaybediyorlar” dedi.

YOKUŞU ÇIKAMAYINCA ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Aysun ve Savaş'ın hayatını kaybettiğini söyleyen Fesih Bayram, “Savaş ve arkadaşlarının gidişi bizi derinden üzdü. Herkesin sevdiği biriydi. Biz 7 kardeşiz, Savaş bizim dördüncü kardeşimizdi. Savaş'ın bulunduğu araç tepeyi çıkamadığı için arkadaşlarıyla diğer arabaya geçmişler. Ondan kısa süre sonra da kaza gerçekleşmiş. Kardeşim için düğün hazırlığı yapıyorduk, ama nasip olmadı” ifadelerini kullandı.

“İKİSİ BERABER ÖLÜME YAN YANA YÜRÜDÜLER”

Aysun Er'in kardeşi Yasemin Er de, Aysun ile Savaş'ın okul döneminden beri süren bir arkadaşlıkları olduğunu belirterek, “Bayramdan sonra düğün yapacaklardı. Aysun çeyizini hazırlamıştı. Savaş da evi hazırlamıştı ama kavuşmaları nasip olmadı. İkisi beraber ölüme yan yana yürüdüler. Pandemi olduğu için bu sene evlenmelerini istemiyorduk. Ama onlar daha kötü şeyler olabilir diye evlenmek istiyorlardı. Bir hafta sonra yüzük takma merasimi olacaktı. İkisi de beraber gitti pikniğe ve orada beraber hayatlarını kaybettiler. Aysun’un 7 ay önce kadrosu geldi ve milli eğitime atandı. Çok mutluydu. Bizde artık onların düğününü bekliyorduk. Ama böyle bir acının yaşayacağını asla tahmin bile etmiyorduk. Gerçekten acımız çok büyük. Bizden giden bir kişi değil, iki kişi. Toprağa gelin ve damadımızı verdik’’ şeklinde konuştu.

(İHA)

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