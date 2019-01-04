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 Yüksekova Kaymakamı, 5 saat yürüyerek üs bölgesine çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 1700 rakımlı Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya üs bölgesini ziyaret etti.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 1700 rakımlı Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya üs bölgesini ziyaret etti. 4 kilometrelik yolu 5 saatte yürüyerek üs bölgesine ulaşan Kaymakam Kendüzler, 5 metreyi bulan karda ilerlerken, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'de, 1700 rakımlı 'Şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya' isminin verildiği askeri üs bölgesinde kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, asker ve polislerin nöbet tuttuğu üs bölgenin yolunu açmak için yoğun bir çalışma sürdürürken, İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler, burada görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Araçla Kadıköy'e kadar gelen Kaymakam Kendüzler, beraberindeki İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan ve kurum amirleriyle kar nedeniyle kapalı olan üs bölgesine gitmek için yaya olarak yola çıktı.

Kaymakam Kendüzler, geçen yıl 31 Temmuz günü, PKK'lı teröristlerin, tuzakladığı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu otomobilde şehit olan Nurcan ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten döndüğü üs bölgesine, 5 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından ulaştı. 4 kilometrelik yol boyunca, zaman zaman çalışma yapan iş makinesine binen Kendüzler, üs bölgesinde görev yapan polis ve askerleri ziyaret edip, moral verdi.

Kaymakam Kendüzler, vatan nöbeti tutan kahramanları her zaman ziyaret edeceklerini belirterek, "Üs bölgesinde nöbet tutan asker ve polislerimiz ziyaret etmek maksadıyla yola çıktık. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle üs bölgesinin yolu kapalı olunca yaya yürümek zorunda kaldık. Burada kar kalınlığı yer yer 4- 5 metreyi bulmuş. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücade ekiplerimiz, yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Zorlu da olsa zaman zaman Mehmetçik ve polislerimizi ziyaret edip, onlarla bir araya geleceğiz" dedi.

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