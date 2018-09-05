Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: Terörün tahribatını silmek istiyoruz

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından 2016'daki 'hendek- barikat' eylemlerinde tahrip edildikten sonra 'ağır hasarlı' raporu verilip, yıkım kararı çıkarılan okulların yapımı sürüyor. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı "Teröristin memlekete yarattığı tahribatın izlerini silmek istiyoruz" dedi.

Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağı 78 gün sürerken, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri gibi 9 okul da kullanılamaz hale geldi. İlçede evleri yıkılan veya büyük zarar gören terör mağdurları için geçen yılın Mart ayında TOKİ tarafından 3 bin 63 konutun yapına başlanırken, operasyonlar sırasında yakılarak, tahrip edilen ve 'ağır hasar raporu' verildikten sonra yıkım kararı çıkarılan Cumhuriyet, Güngör, Uğur Sıtkı, Vali Erdoğan Gürbüz, Kuruköy, Gazi ilkokulları, Ahmedi Hani ortaokulu ile Muharrem Malazgirt ve Atatürk Lisesi'nin yapımı da hız kesmeden sürdürülüyor.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı da İlçe Emniyet Müdür Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler ve İlçe Milli Eğitim Müdür Servet Canlı ile birlikte kaba inşaatı bitip, yapım çalışmaları süren bu okulları gezerek bilgi aldı. Kaçıkçı, terörden zarar gören derslik sayısının 175 olduğunu, yerine daha güzelini inşa ederek derslik sayısını 206'ya çıkardıklarını belirtti. Kaşıkçı, ilçeden terörün izlerini ve meydana getirdiği tahribatı tamamen silmek istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Terör örgütü birçok okulumuzu yakıp, yıkmıştır. Çocuklarımızın iyi şartlarda eğitim almaması için de her türlü yola başvuruyor. Ama bitirmek için, çocuklarımız için her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Tahrip olan toplam derslik sayısına baktığımızda 175, Ancak yerine daha güzelini, daha mükemmellini yaparak bu sayıyı da 206'ya çıkarıyoruz. Okullarımızın İnşaatlar tamamlanmak üzere. Bir çok okulun kaba inşaatı tamamlandı. Okullarımızın inşaatlarını tamamlayıp, tekli eğitime geçmek istiyoruz. Hedefimiz çocuklarımızı iyi eğitim alması. Bunu için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Birçok okulumuz yıl sonu tamamlamak, tamamı ise Haziran ayı itibarıyla tamamlanmış olacak. Teröristin memlekete yarattığı tahribatın izlerini silmek istiyoruz."