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Yüksekova Kaymakamı Kendüzel görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Bayramiç Kaymakamlığı görevinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Ramazan Kendüzel, ilçeye gelerek görevine başladı.

Yüksekova Kaymakamı Kendüzel görevine başladı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- ÇANAKKALE Bayramiç Kaymakamlığı görevinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Ramazan Kendüzel, ilçeye gelerek görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan son kararnameyle İzmir'in Bergama ilçesine atanan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'nın yerine Bayramiç'ten atanan Ramazan Kendüzel, uçakla Yüksekova'ya geldi. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan ve kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Kendüzel, daha sonra Kaymakamlık makamına geçti.
Kaymakam Ramazan Kendüzel, ilçede çok sıcak karşılandıklarını belirterek, "Yüksekova, ülkemizin en önemli yerlerinden bir tanesidir. Nüfus ve coğrafyası açısından İran ve Irak sınırında bulunan bu şirin ilçemize, biz de vatandaşlarımız için hizmet etmeye geldik. El birliğiyle, beraber, merkezi ve yerel yönetim olarak vatandaşlarla gönül bağı kurup, huzurlu bir ilçe görmek istiyoruz. Bundan sonra inşallah gerek belediye çalışanları, gerek kaymakamlık çalışanlarıyla beraber el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova Kaymakamı Kendüzel görevine başladıYüksekova Kaymakamı Kendüzel görevine başladıYüksekova Kaymakamı Kendüzel görevine başladı

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