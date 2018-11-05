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Yüksekova kırsalında eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarmanın ihbar üzerine yaptığı operasyonda, arazide 4 kilo 242 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova kırsalında eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarmanın ihbar üzerine yaptığı operasyonda, arazide 4 kilo 242 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Gökyurt Köyü kırsalında yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddenin, kaçak yollarla Van iline geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide 8 paket halinde 4 kilo 242 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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