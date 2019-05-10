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Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği'nce Yüksekova'da 2 yıl önce yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 19 askerin yaralandığı saldırının failleri olduğu belirlenen 4 kişinin, jandarma operasyonuyla yakalandığı açıklandı.

Yüksekova saldırısını yapan teröristler yakalandı!

Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı köyünde 17 Temmuz 2017'de, yola döşenen uzaktan kumandalı EYP'nin inflak ettirilmesi sonucu 19 asker yaralandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, saldırının faailleri olduğu tespit edilen 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17.07.2017 günü saat 10:00 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı EYP'nin (el yapımı patlayıcı) infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 şahıs, 'Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Bölücü Terör Örgütü Adına Eylem Yapmak' suçlarından Güldalı ve Esendere Köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Şahıslar mahkemeye sevk edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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17 Temmuz 2017'de saat 11.00 sıralarında Yüksekova’ya yaklaşık 20, İran sınırındaki Esendere Beldesi’ne ise yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ovaiçi köyü yakınlarında meydana gelen saldırıda, içinde askerlerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, Yüksekova-Esendere karayolu ise trafiğe kapatılmıştı. Saldırıda 19 asker yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova PKK TSK

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
seçim yatırımımı
@yahya000 --siz olsanız pkk oyları için bu katilleri salar ve alnınızda şehit kanıyla utanmadan dolaşırsınız..
size göre herşey seçim yatırımı siz konuşur biz icraata bakarız...
Terörist yakalaninca seçim yatırımı mi oluyor sizde bu yakalanan teröristlerin yakınlarına geçmiş olsuna gidinde sizde seçim yatırımı yapın...
Yine karanlık güçler düğmeye bastı.. Siyasi çıkarları için en aşağılık yöntemleri kullanmaktan çekinmiyorlar.. terör... feda edilen vatan evlatlarına yazık değil mi !
jandarmamı giriyor seçime
@yahya000 yuuhhhhhhh kalleşşşşşşşşşşşşş
cezaevine atın besleyin başka birşey yapabiliyormusunuz
yaw bırakın bu yalanları her seçim dönemdde aynı terhane beka meselsi diye anamzı aglatnz yicdk ekmek kalmdi ülkede
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