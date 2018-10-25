Yüksekova şehitleri adına Kamerun’da su kuyusu açıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- MERKEZİ İstanbul’da bulunan Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve Afrika fotoğrafçısı Yavuz Atalay’ın işbirliği ile Kamerun’un Mildi bölgesinde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Nurcan ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adına yapılan su kuyusu, Bedirhan'ın doğum günü olan 19 Ekim'de açıldı.

Sosyal medya üzerinden takipçilerinin desteği ile şehit Nurcan ve bebeği Bedirhan Mustafa adına su kuyusu açtıklarını söylen fotoğrafçı Yavuz Atalay, "Kuyuya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Buradan komutanımız astsubay Serkan Karakaya selam gönderiyoruz. Bizler üzerimize düşeni yapmak istedik ve su kuyusunu açtık" dedi.

Kamerun’da birçok projeyi hayata geçiren Yavuz Atalay, su kuyusu dışında fidan dikimleri, sadaka kurban kesimleri, Türk Bayraklı forma dağıtımları da gerçekleştirdi. Atalay, 'Askıda Mektup Projesi’nde yer alan ve Ankara ile İstanbul’daki 25 ilkokuldan öğrencilerin yazdıkları İngilizce ve Fransızca mektupları da Kamerun'daki yaşıtlarına ulaştırdıklarını da kaydetti.

Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Tunç ise, 1 Ağustos'ta Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen jandarma astsubay Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa adına Kamerun’un Mildi bölgesinde açtıkları su kuyusunun bebeğin doğum günü olan 19 Ekim’de gerçekleştiğini söyledi.

Bölge halkının su ihtiyacının karşılanması amacıyla açtıkları kuyudan çıkan temiz içme suyunun halka uzun yıllar yeteceğini belirten Tunç, "11 aylık şehit bebek Bedirhan Mustafa ile annesi Nurcan’nın adını verdiğimiz kuyunun açılışını yaptık. Kuyu bebeğin doğum günü açıldı" dedi.