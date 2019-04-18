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Yüksekova sular altında
GÜNCEL HABERLERİ
| 18.04.2019 15:39 |
Son Güncelleme
12 dakika önce
HAKKARİ (İHA)
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HAKKARİ (İHA)
Yüksekova sular altında
Yüksekova sular altında
Yüksekova sular altında
Yüksekova sular altında
Yüksekova sular altında
Yüksekova sular altında
Yüksekova sular altında
Yüksekova sular altında
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