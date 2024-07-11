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  4. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı'na silahlı saldırı!

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı'na silahlı saldırı!

11.07.2024 00:54
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı'na silahlı saldırı!

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, evine giderken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sevi, tabancalarla açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

DURUMU AĞIR OLAN SEVİ'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan yakınları yerde kanlar içinde gördükleri Sevi'yi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Saldırı haberini öğrenen Sevi'nin yakınları da hastane önüne geldi. Durumu ağır olan Sevi'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express
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Hakkari Yüksekova
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