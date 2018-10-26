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Yüksekova'da 2 köy sel suları altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy ve Adaklı köylerinde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu.

Yüksekova'da 2 köy sel suları altında kaldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy ve Adaklı köylerinde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. 150 haneli Kadıköy'de yaklaşık 100 ev tahliye edilirken, Adaklı köyünde ise dere kenarı yakınında yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
Yüksekova ve çevresinde 2 gündür etkili olan yağmur, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Kadıköy ve yaklaşık 100 haneli Adaklı köylerinde sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. Aniden bastıran yağmurun ardından gelen sel suları, Kadıköy köyünde birçok evi sular altında bıraktı. Sel sularının giderek artması üzerine de yaklaşık 100 hane, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.
Kadıköy'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünde de sel nedeniyle benzer manzaralar yaşandı. Köyün içerisinden geçen Çemine Deresi, sel suları yüzünden taştı. Burada ise dere kenarında yaşayan birçok vatandaş evlerini boşaltarak daha güvenli noktalarda bulunan yakınlarının evlerine sığındı.
Kadıköy ve Adaklı köylerinde yaşanan sel felaketini ardından Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ile belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makinaları sel sularının evlere zarar vermemesi için yoğun bir çalışma yürütürken, köylüler de gelen ekiplere yardım etti. Bölgedeki ise yağış sürüyor.

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Yüksekova'da 2 köy sel suları altında kaldıYüksekova'da 2 köy sel suları altında kaldıYüksekova'da 2 köy sel suları altında kaldıYüksekova'da 2 köy sel suları altında kaldı

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