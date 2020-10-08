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Yüksekova’da 300 bin TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 12:31 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti sırasında araziye atılmış vaziyette 300 bin TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında 6 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrası Golegiri Mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında araziye atılmış vaziyette; 4 bin kutu (20 bin ampül) ağrı kesici ilaç, 70 kutu tıbbi ilaç, 70 kutu çözelti, 28 adet bitki tohumu, 70 adet serum iğnesi, 1670 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara olmak üzere toplamda piyasa değeri 300 bin TL değerinde olan malzeme ele geçirilmiştir.

Yüksekova’da 300 bin TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti sırasında araziye atılmış vaziyette 300 bin TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında 6 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrası Golegiri Mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında araziye atılmış vaziyette; 4 bin kutu (20 bin ampül) ağrı kesici ilaç, 70 kutu tıbbi ilaç, 70 kutu çözelti, 28 adet bitki tohumu, 70 adet serum iğnesi, 1670 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara olmak üzere toplamda piyasa değeri 300 bin TL değerinde olan malzeme ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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