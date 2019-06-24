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Yüksekova'da 4 kilo eroin ve 23 kilo afyon sakızı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta ve takibe alınan araçtan atılan paketin içerisinde toplam 3 kilo 940 gram eroin ile 23 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

Yüksekova'da 4 kilo eroin ve 23 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta ve takibe alınan araçtan atılan paketin içerisinde toplam 3 kilo 940 gram eroin ile 23 kilo afyon sakızı ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova-Esendere karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik arama köpeği ile detaylı arama yapıldı. Aramada, araçta 23 kilo afyon sakızı ele geçirilirken, araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan polisin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyü yakınında teknik takibe aldığı araçtan atılan paketin içerisinde ise 3 kilo 940 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova'da 4 kilo eroin ve 23 kilo afyon sakızı ele geçirildi

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